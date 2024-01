El Pentágono anuncia una investigación interna sobre la hospitalización de su titular

El Pentágono anunció hoy una investigación interna sobre la hospitalización del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, por un cáncer de próstata detectado a comienzos de diciembre, debido a la falta de comunicación sobre su estado de salud.

"El objetivo de esta revisión es examinar las funciones, los procesos, los procedimientos, las responsabilidades y las acciones relacionadas con la hospitalización del secretario de Defensa en diciembre de 2023", según un documento firmado por el inspector general, Robert Storch.

La investigación será llevada a cabo de forma interna y tendrá como objetivo evaluar si tanto las políticas como los procedimientos del Pentágono "son suficientes para garantizar notificaciones oportunas y apropiadas" debido "a motivos de salud u otros motivos de indisponibilidad de los altos directivos".

De esta forma, Storch autorizo el acceso a cualquier tipo de material que considere necesario para realizar la investigación, informó la agencia de noticias Europa Press

"Podremos identificar oficinas y personal adicionales que puedan tener información relevante", agrego.

Austin estuvo hospitalizado desde el pasado lunes 1 de enero en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed de Bethesda, en Maryland, tras complicarse una cirugía a la que se sometió, hecho que no tendría mayor relevancia de no ser porque ni la Casa Blanca ni el secretario de Estado, Antony Blinken, ni la propia sustituta de Austin, Kathleen Hicks, estaban al tanto de su internación.

El secretario de Defensa, de 70 años, se encuentra inmediatamente detrás del presidente Joe Biden en la cadena de mando del Ejército estadounidense y desempeña un papel central en los numerosos escenarios en los que Estados Unidos está implicado militarmente en todo el mundo, incluyendo el conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, los ataques de los hutíes en el mar Rojo o la guerra en Ucrania.

Austin fue criticado por haber demorado en informar a la Casa Blanca sobre la internación.

"Reconozco que podría haber hecho un mejor trabajo para asegurarme que el público estuviera debidamente informado. Me comprometo a hacerlo mejor", dijo el funcionario en un comunicado.

"Pero es importante decir esto: este fue mi procedimiento médico, y asumo toda la responsabilidad por mis decisiones sobre la divulgación", completó.

Añadió que "volvería pronto al Pentágono", agradeciendo a los médicos y al personal del centro hospitalario por los cuidados. (Télam)