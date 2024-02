El presidente del Parlamento cubano viaja a Kenia para esclarecer la posible muerte de dos rehenes

El presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Esteban Lazo Hernández, viajó a Kenia para esclarecer lo ocurrido con dos médicos cubanos secuestrados en abril de 2019 por el grupo yihadista Al Shabaab, de la vecina Somalia, que la semana pasada los dio por muertos tras un presunto bombardeo de Estados Unidos.

El grupo Al Shabaab, vinculado con Al Qaeda, afirmó que los dos médicos cubanos Assel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández, secuestrados el 12 de abril de 2019, murieron el 15 de febrero en "varios bombardeos de drones" en la ciudad de Jilib, en el sur de Somalia, un país africano situado en el cuerno de África.

Sin embargo, tras la difusión del primer mensaje del grupo islamista radical, el Ministerio de Exteriores cubano aclaró que las informaciones no habían sido "confirmadas" y que había "comunicación permanente" tanto con las autoridades kenianas como con las somalíes, informó la agencia de noticias Europa Press.

Por tal motivo, la misión de Lazo busca una "cooperación y esclarecimiento".

En paralelo, el ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, afirmó que está en contacto con las familias de los dos médicos.

El Gobierno de Cuba busca agotar "todas las posibilidades que permitan confirmar la situación" de los dos rehenes, lo que implicó un pedido de información al Gobierno de Estados Unidos a través de una solicitud que se envió a Washington el 18 de febrero, pero "aún espera respuesta".

"No se registra hasta el momento declaración pública del Gobierno de Estados Unidos o sus Fuerzas Armadas que confirme la noticia referida a los colaboradores cubanos secuestrados o desmienta lo que se ha reportado", apuntó el Gobierno cubano en su nota.

El Ministerio lamentó, además, la falta de información sobre las "circunstancias y características" del bombardeo, en particular para entender si estaba justificado y "si se actuó con el cuidado obligatorio de evitar daño colateral, proteger a civiles e inocentes y el debido respeto al Derecho Internacional Humanitario".

Si bien las Fuerzas Armadas estadounidenses no brindaron información detallada sobre el supuesto operativo al que hacía referencia Al Shabaab, el Comando de Estados Unidos para África (Africom) confirmó a la agencia de noticias AFP que se realizó un ataque el 15 de febrero en esta ciudad.

"Estamos al tanto de los informes sobre un ataque en el que supuestamente murieron dos civiles", aseguró Africom.

Aclaró que por el momento, "no tenemos más información sobre estos reportes, aunque tomamos en serio todas las denuncias de víctimas civiles".

Assel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández fueron secuestrados por presuntos yihadistas en la ciudad de Mandera, en el noreste de Kenia, donde trabajaban en un hospital local, desde donde fueron llevados a Somalia.

Eran parte de un grupo de unos 100 médicos cubanos enviados a Kenia desde mediados de 2018 para reforzar los servicios de salud en este país de África del Este.

Uno de los dos policías que escoltaba a los médicos cuando fueron secuestrados murió por disparos.

Al Shabaab, considerado como grupo "terrorista" por Washington, combate al Gobierno de Somalia, respaldado por la comunidad internacional, desde hace más de 16 años.

Expulsados en 2011-2012 de las principales ciudades, siguen establecidos en amplias zonas rurales del centro y el sur del país, desde donde llevan a cabo atentados contra objetivos de seguridad, políticos y civiles. (Télam)