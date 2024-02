El presidente Lukashenko dijo que buscará otra reelección en Bielorrusia

(Agrega declaración de EEUU)

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en el poder desde 1994, afirmó que se presentará a las elecciones del año próximo en el país, que hoy celebra una votación parlamentaria tachada de farsa por la oposición y por Estados Unidos.

Las legislativas de Bielorrusia, vecino y aliado de Rusia, son las primeras elecciones nacionales desde que masivas manifestaciones sacudieron el país tras el triunfo de Lukashenko en las presidenciales de 2020.

"Diles que me presentaré a las elecciones (de 2025)", declaró Lukashenko, según un canal de redes sociales gestionado por su equipo, informó la agencia de noticias AFP.

De completar otro mandato, que sería el séptimo, sumaría 36 años en el poder.

El presidente, al que la oposición y algunos países acusan de fraude en los últimos comicios, lanzó una ola de represión contra la disidencia, que provocó el encarcelamiento de cientos de personas y el exilio de otros miles.

La votación de hoy se celebra sin oposición, ya que una docena de partidos opositores no pudieron inscribirse para presentar sus candidatos.

Medios locales informaron que un poco después del mediodía casi un 50% del padrón ya había votado.

De hecho, los críticos de Lukashenko en el exilio instaron a los bielorrusos a quedarse en casa y boicotear las elecciones.

La líder de la oposición en el exilio, Svetlana Tijanovskaya, calificó la votación de "farsa", en un vídeo difundido en redes sociales.

"Que quede claro que el intento del régimen de utilizar esta farsa de elección para legitimar su poder no tendrá éxito", afirmó.

También Estados Unidos dijo hoy que "condena las elecciones parlamentarias y locales ficticias organizadas por el régimen de Lukashenko", en un comunicado firmado por el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller.

El texto agregó que los comicios "se llevaron a cabo en una atmósfera de miedo y ninguno de los procesos electorales puede ser llamado democrático".

El grupo de derechos humanos Viasna estima que hay actualmente 1.419 prisioneros políticos en Bielorrusia.

Uno de los opositores detenidos es el activista Ales Bialiataski, que ganó el premio Nobel de la Paz en 2022.

Bielorrusia está aún más aislada desde que Lukashenko, de 69 años, permitió a Rusia usar su territorio para lanzar su ofensiva contra Ucrania hace dos años.

El régimen bielorruso depende del gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin, a nivel político y económico.

"Siempre estaremos junto a Rusia", dijo hoy Lukashenko. (Télam)