El presidente turco insta a Alemania a poner fin a los ataques de Israel contra Palestina

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reclamó nuevamente hoy el fin a los "ataques de Israel contra tierras palestinas" durante una reunión en Berlín con su par alemán, Frank-Walter Steinmeier.

"El presidente Erdogan afirmó que hay que poner fin a los ataques de Israel contra tierras palestinas y subrayó que la reacción del mundo entero sobre los atropellos a los derechos humanos es importante", expresó la presidencia turca en un comunicado.

Añadió que "hay que establecer un cese del fuego de inmediato".

El mandatario alemán insistió de su lado en el derecho de Israel a existir y a defenderse, según su portavoz.

Erdogan se reunió también con el jefe de gobierno germano, el canciller Olaf Scholz, quien insistió en que el "derecho de existencia de Israel" era "irrefutable".

"No se debe cuestionar el derecho de Israel a defenderse", declaró Scholz en una rueda de prensa conjunta reportada por la agencia de noticias AFP.

El dirigente turco declaró a su vez que "bombardear a hospitales o matar a niños no figura en la Torá", el texto sagrado de los judíos.

Erdogan se defendió de las acusaciones de antisemitismo en su contra.

"Para nosotros, no debería de haber ninguna discriminación entre judíos, cristianos y musulmanes en la región", sostuvo.

Indicó que es "el primero en liderar la lucha contra el antisemitismo en el mundo", en respuesta a una pregunta sobre sus críticas a los bombardeos israelíes en Gaza.

Israel bombardea la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, en represalia por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamas contra su territorio.

La incursión de los milicianos dejó 1.200 muertos, en su mayoría civiles, según las autoridades israelíes, así como la toma de 240 rehenes, entre ellos una veintena de nacionalidad argentina.

Hamas, que gobierna Gaza desde 2007, indicó que 12.000 personas murieron en los ataques israelíes desde el inicio de la guerra, entre ellos 5 mil niños. (Télam)