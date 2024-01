El primer ministro de Hungría dice que no cederá al "chantaje" de la UE sobre inmigración

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, advirtió hoy que su Gobierno no se dejará "chantajear" por la Comisión Europea para cambiar su posición en cuestiones clave como la inmigración, cuestión crucial sobre la que siempre manifestó su rechazo a brindarle apoyo.

"Ninguna cantidad de dinero hará que aceptemos inmigrantes o dejemos que nos quiten nuestro país", sentenció.

Agregó que "no hay suficiente dinero en el mundo para que aceptemos una inmigración masiva y pongamos a nuestros hijos en manos de los activistas LGTBI. ¡Es imposible!", proclamó en redes sociales, al compartir extractos de una entrevista radiofónica donde reiteró sus marcadas posiciones en materia social, que lo han llevado incluso a trabar las reformas en el conjunto de la Unión Europea (UE).

Orban endureció su discurso contra la UE, a la que acusa de bloquear los fondos a Hungría con quejas "sin sentido" y "simple palabrería".

"No podemos ceder en migración, género y la guerra. Estos temas son más significativos que el dinero", esgrimió.

De hecho, alegó que Hungría es capaz de "resistir" sin estos fondos gracias a su estabilidad económica.

Afirmó que "pese a la falta de apoyo europeo, la inflación ha bajado y Hungría se encamina hacia un crecimiento sustancial" en 2024.

El político de extrema derecha fue el líder de los 27 países que integran la UE que más firmemente se ha opuesto al nuevo Pacto de Migración y Asilo.

Este, entre otras cosas, plantea que naciones como Hungría que no quieran acoger a migrantes paguen una cuota como contraprestación, si bien en los últimos meses también ha complicado otros avances en relación al conflicto de Ucrania y Rusia relacionados con al aumento de ayuda a Kiev a costa de revisar el presupuesto comunitario.

Orban, que se prepara ya para asumir la presidencia del Consejo de la UE en la segunda mitad del año, expuso su deseo de "poner las cartas sobre la mesa y hablar con transparencia" de los temas que prevé marquen las elecciones europeas de junio.

Estos comicios "girarán en torno a inmigración, las familias y la guerra", anticipó, según declaraciones difundidas por el propio Ejecutivo y mencionadas por la agencia de noticias Europa Press. (Télam)