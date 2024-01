El primer ministro de Israel se reunió con familiares de rehenes que se manifestaron ayer

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunió hoy con representantes de los familiares de 15 de los secuestrados por Hamas durante sus ataques del 7 de octubre contra territorio israelí, en medio de las protestas contra la gestión de la ofensiva militar por parte de las autoridades, que incluyeron organismos oficiales y hasta la residencia del premier.

Según las informaciones recogidas por el diario israelí Haaretz, en la reunión participaron dos representantes por cada familia de los secuestrados, sin que por el momento haya detalles sobre el encuentro, consignó la agencia de noticias Europa Press.

Poco antes del encuentro, decenas de manifestantes intentaron bloquear la entrada al Parlamento para reclamar la convocatoria de elecciones.

Los concentrados tildaron de "traidores" a los miembros de la coalición del Gobierno por "abandonar a los rehenes".

Posteriormente, agentes de seguridad intervinieron para retirar por la fuerza a los manifestantes, en medios de gritos en los que se tachó a los policías de "criminales" que "destruyeron el país", informó el medio The Times of Israel.

Asimismo, un grupo de familiares de rehenes retenidos en Gaza irrumpieron en una comisión del Parlamento (Knesset) para exigir al Ejecutivo que actúe para lograr la liberación de sus seres queridos, después de que Netanyahu rechazara ayer un acuerdo con Hamas para la liberación de los secuestrados, que describió como una "rendición".

"No se sentarán aquí mientras nuestros niños mueren", clamaron varios de ellos. "Desmantelaron el Gobierno por el 'hametz' (término que refiere a los alimentos elaborados con la harina de trigo, cebada, centeno, avena, escanda, y fermentados con levadura), pero no lo hacen (por los rehenes)", dijeron otros tras interrumpir la sesión en la comisión de Finanzas, en referencia a la dimisión de varios ministros tras una disputa por el tipo de pan entregado en los hospitales en Pascua, que finalmente llevó al colapso del Gobierno.

El pasado 7 de octubre, el movimiento islamista Hamas perpetró un mortífero ataque sobre territorio israelí sin precedentes que dejó 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y 240 secuestrados, entre ellos una veintena de argentinos.

Durante una tregua en noviembre, alrededor de un centenar de rehenes fueron liberados, pero los servicios de Inteligencia de Israel estiman que todavía siguen retenidos en Gaza unos 130, aunque teme que una veintena hayan muerto.

Estados Unidos, Qatar y Egipto, que mediaron en la tregua, intentaron convencer a Israel y Hamas de acoger un plan para liberar a los rehenes a cambio del retiro israelí de Gaza.

Pero Netanyahu insiste en que Israel debe mantener el control de la seguridad después de la guerra y rechazó la posibilidad de una "soberanía palestina".

Anoche, un grupo de familiares de rehenes secuestrados israelíes y numerosos manifestantes acamparon a las afueras de la residencia privada del primer ministro para pedirle que acepte un acuerdo con la milicia palestina que permita la liberación de aquellos que siguen retenidos en la Franja de Gaza.

Con pancartas en las que se leía "amamos a nuestros hijos más de lo que odiamos a Hamás", los manifestantes se presentaron ante la residencia de Netanyahu después de que este último advirtiese de que ceder a las demandas de Hamas sería una "rendición".

En ese sentido, Netanyahu insistió en que rechaza cualquier acuerdo que implique "el fin de la guerra, la salida de nuestras fuerzas de Gaza y la liberación de todos los asesinos y violadores de las (fuerzas) y dejar a Hamas intacto", postura que ya trasladó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Asimismo, insistió en que si no se logra una "victoria total" en la que la Franja y cuya seguridad dependa de Israel, pronto habrá otro "7 de octubre", al tiempo que volvió a negar la creación de un Estado palestino por suponer un "peligro existencial" para Israel.

En tanto, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, y los cancilleres del bloque se reunirán hoy de forma separada con el canciller israelí, Israel Katz, y con el jefe de la diplomacia de la Autoridad Palestina, Riyad al-Maliki, para centrarse en la situación humanitaria en Gaza y Cisjordania y la liberación de rehenes.

Hoy, al llegar a la sede de reuniones, Katz apenas mencionó a la prensa que su país estaba concentrado en obtener la liberación de los rehenes capturados, informó la agencia de noticias AFP.

Tras los ataques de octubre, Israel prometió "aniquilar" al movimiento islamista y lanzó una implacable ofensiva que mató al menos 25.105 personas en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo control de Hamas.

Netanyahu fue duramente criticado por parte de los políticos y la población de Israel por su negativa a reconocer su responsabilidad en los fallos de seguridad durante los ataques de Hamas, algo que sí hicieron otros altos cargos e incluso antiguos responsables de seguridad y del Ejecutivo de Israel. (Télam)