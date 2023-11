El primer ministro de Portugal renuncia tras quedar salpicado en un caso de corrupción

El primer ministro portugués, el socialista António Costa, presentó hoy su renuncia tras quedar salpicado en un escándalo de corrupción relacionado con contratos energéticos, aunque no fue acusado por el caso.

"Las funciones de primer ministro no son compatibles con cualquier sospecha relativa a mi integridad. En estas circunstancias, he presentado mi dimisión al presidente de la República", Marcelo Rebelo de Sousa, que la aceptó formalmente, declaró Costa ante la prensa.

Desde el Palacio de Sao Bento, sede de la Asamblea portuguesa, Costa comenzó su intervención ante los medios expresando la "sorpresa" que sintió al enterarse de que la Fiscalía lo había incluido en una investigación por presuntos delitos de prevaricación y corrupción vinculados al sector del litio y el hidrógeno verde en el seno del Gobierno.

Pese a la sorpresa, aseguró que va a colaborar con la Justicia "en todo lo que entienda necesario" y explicó que presentó su renuncia porque el cargo es "incompatible" con cualquier tipo de sospecha de corrupción, informó la agencia de noticias Europa Press.

Sin embargo, aclaró que se marcha sin cargo de conciencia alguno por la comisión de cualquier acto "ilícito o censurable".

"Cierro una etapa con la conciencia limpia", afirmó el político socialista, de 62 años, que aclaró que no se presentará como candidato a las próximas elecciones.

A primera hora de hoy, la Fiscalía de Portugal realizó varios allanamientos, entre ellos en las sedes de los ministerios de Medio Ambiente e Infraestructuras, así como en varias oficinas del Palacio del Sao Bento, en Lisboa, por sospechas de corrupción en la concesión de una serie de contratos públicos.

La Policía también registró la residencia oficial del primer ministro, para examinar en concreto el despacho de su jefe de gabinete, Vítor Escária, quien fue detenido, al igual que el alcalde de Sines, el socialista Nuno Mascarenhas, y del empresario Diogo Lacerda Machado, amigo íntimo de Costa.

Los operativos de varias horas en las sedes de Medio Ambiente e Infraestructuras llevaron también con la acusación de sus máximos responsables, Duarte Cordeiro y Joao Galamba, respectivamente.

Portugal tiene las mayores reservas de litio de Europa y es además el mayor productor del Viejo Continente, pero destina este metal a la cerámica y la industria del vidrio. El litio puede ser utilizado para la fabricación de baterías eléctricas y es considerado clave en la transición energética.

(Télam)