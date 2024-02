El rey Carlos III mantendrá por teléfono su reunión semanal con el primer ministro británico

El rey Carlos III tendrá su audiencia semanal con el primer ministro británico, Rishi Sunak, por teléfono, informó hoy Downing Street, dos días después de que la Casa Real revelara que el monarca fue diagnosticado de cáncer.

"No acostumbramos a hacer comentarios sobre las reuniones del primer ministro con el rey, pero hemos acordado con el Palacio de Buckingham, en este caso concreto, anunciar que sus conversaciones serán por teléfono", declaró el vocero de Sunak, citado por la agencia de noticias AFP.

Carlos III sigue realizando labores de despacho, pero el Palacio de Buckingham ha aplazado indefinidamente sus actos oficiales en público.

Mientras tanto, el heredero al trono británico, el príncipe Guillermo, participó hoy de su primer acto público desde que se conociera el diagnóstico de su padre, al encabezar una ceremonia en el Castillo de Windsor en la que se homenajeó a personalidades destacadas, como la futbolista Ellen White.

Además tiene previsto acudir a un acto de recaudación de fondos en el centro de Londres, informó la agencia de noticias Europa Press.

El príncipe de Gales ha adquirido un especial protagonismo en los últimos días, después de que se hiciese pública la detección de un cáncer a su padre durante un tratamiento por problemas de próstata.

La enfermedad del monarca se anunció el mismo día en que la esposa de Guillermo abandonaba el hospital tras una cirugía a la que fue sometida el 16 de enero y de la que no han trascendido detalles por razones de privacidad.

En su caso, la Casa Real no prevé que pueda retomar la agenda hasta después de Semana Santa.

Guillermo, de 41 años, está llamado a asumir la corona británica en caso de abdicación o fallecimiento de Carlos III.

Es el primero en una línea de sucesión en la que le siguen sus tres hijos, mientras que su hermano, el príncipe Enrique, figura quinto en esta lista. (Télam)