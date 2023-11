El rey de España abre la Legislatura tras los pactos entre PSOE e independentistas catalanes

El rey Felipe VI de España inaugurará mañana la Legislatura con su primer discurso tras la elección del socialista Pedro Sánchez, quien reunió los votos necesarios a raíz una controvertida ley de amnistía pactada entre el PSOE y los independentistas catalanes de Junts per Catalunya (Junts) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que anunciaron que no participarán de la sesión inaugural.

Los independentistas se autoexcluyen de la Sesión Solemne, para no reconocer la figura del rey como jefe de Estado, que se regula en la Constitución de 1978. En cambio, si van a estar presentes el bloque de izquierda de Sumar, que participa del Gobierno del PSOE, y el independentista Partido Nacionalista Vasco (PNV)

La Sesión Solemne, que completa el ciclo de la elección del nuevo Gobierno, será encabezada por el rey, acompañado de la reina Letizia y la Princesa de Asturias, y reunirá en el Congreso a diputados y senadores. reportó la agencia Europa Press.

La Apertura Solemne de la legislatura cierra el ciclo que se inició a fines de mayo, cuando, tras perder el Gobierno las elecciones autonómicas y municipales a manos del conservador Partido Popular (PP) y la extrema derecha de Vox, Sánchez decidió disolver la Legislatura y adelantar las elecciones generales previstas para diciembre al 23 de julio.

En esos comicios se impuso el PP, seguido por el PSOE, pero el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, sólo sumó el respaldo de la extrema derecha y no llegó a sumar los votos de mayoría para que se lo consagrara como presidente del Gobierno de España.

Tal como lo indica la Constitución, frustrada la opción del PP el rey tuvo que encargarle formar gobierno al segundo en la elección, el PSOE, que de inmediato agilizó las negociaciones con las fuerzas de izquierda y con los partidos independentistas gallegos, vascos y catalanes.

Esas negociaciones finalmente habilitaron la elección de Sánchez, que fue respaldado por 179 diputados, y sumergieron a España en una dura polémica por la ley de amnistía que el PSOE acordó impulsar para obtener los votos catalanes, en especial los de Junts.

Como ya ocurrió en otras ocasiones, la última en 2020, los partidos nacionalistas e independentistas no participan de ceremonias que impliquen reconocer la figura del rey. En esta lógica ERC, Bildu y el Bloque Nacionalista Gallego, socios de investidura de Pedro Sánchez, ya adelantaron a Europa Press que no piensan acudir a este acto y se prevé que tampoco lo hará Junts, que tampoco participa de este tipo de actos.

Por ejemplo, en los últimos tiempos, ninguno de ellos ha acudido a las diferentes rondas de consultas que Felipe VI convocó para buscar candidato a la Presidencia, y el pasado 31 de octubre hicieron lo propio con la ceremonia de jura constitucional de su hija, la Princesa Leonor.

El acto de la Sesión Solemne de mañana arrancará con la llegada de los Reyes y la Princesa de Asturias a la Carrera de San Jerónimo, donde les esperarán el presidente Sánchez y el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Teodoro Esteban López Calderón. (Télam)