El Salvador vota en municipales y Bukele busca todo el poder

Los salvadoreños elegían hoy nuevos concejos municipales, el último eslabón de poder que la oposición intenta disputar al reelegido presidente Nayib Bukele, cuyo partido también controla el Congreso.

Unos 6,2 millones de salvadoreños estaban llamados a las urnas, que abrieron a las 7 de la mañana y que permanecerán abiertas hasta las 17 (las 20 en Argentina).

El Tribunal Supremo Electoral promete dar resultados preliminares el domingo en la noche.

Estas elecciones son consideradas como un mero "trámite" tras el arrollador triunfo de Bukele en los comicios generales del 4 de febrero, en los que su partido Nuevas Ideas además ganó 54 de los 60 escaños en el Congreso.

"En términos generales, las elecciones parecen ser un tema de trámite, no se esperan mayores cambios", dijo el director de investigaciones de opinión pública de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), Óscar Picardo, a la agencia de noticias AFP.

Los resultados de hoy "terminarán de confirmar la concentración de poder" de Bukele, lo cual "implicaría mayor debilitamiento de la oposición" de izquierda y derecha, vaticinó Picardo.

Con el 90% de los escaños del Congreso ganados, Bukele cuenta con los votos suficientes para aprobar sin problema cualquier proyecto de ley, elegir magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general, y mantener el régimen de excepción con el que combate a las pandillas desde hace dos años.

Beneficiado por su cruzada contra las pandillas, Bukele, de 42 años, fue reelegido con un contundente 84,65% de los votos, según el escrutinio oficial.

La alta popularidad de Bukele es resultado de su cruzada contra las pandillas, que acumula más de 75.000 detenidos y ha devuelto la paz a las calles del país.

A pesar de que las medidas de seguridad de Bukele son cuestionadas por organismos humanitarios, favorecen a su partido Nuevas Ideas en estos comicios, en los que además se elegirán 20 diputados al Parlamento Centroamericano.

En junio de 2023, el Congreso redujo de 262 a 44 municipios, reforma que beneficiaría al oficialismo.

Durante la campaña los candidatos a los municipios de Nuevas Ideas aseguraron que "están más dispuestos y comprometidos a trabajar de la mano" con Bukele.

La campaña se centró "en la figura presidencial, que es la que genera la atracción de los electores", dijo el director de la ONG Iniciativa Social para la Democracia, Ramón Villalta.

Más allá de quien gane, según Villalta, lo que ocurrirá este domingo es "un mayor distanciamiento entre los representantes del ámbito local con los representados", por la reducción del número de municipios.

Villalta advirtió que con la nueva distribución "la tendencia es a fortalecer más un enfoque centralizador, a disminuir la autonomía municipal, a volver más dependiente a las municipalidades" del gobierno central.

El analista recordó, además, que en los últimos cuatro años los municipios "se han visto afectados" por la disminución de transferencias de fondos del Gobierno central, que pasó a controlar los presupuestos para obras locales.

Una reciente encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) vaticinó que Nuevas Ideas encabeza ampliamente las preferencias de los electores.

"Advertimos que puede haber un retroceso en términos de participación" en la votación, advirtió la directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, Laura Andrade.

"Si la gente considera que su voto no representa un cambio o piensan que no representa un cambio sustantivo para hacer diferente los resultados electorales, definitivamente se va a ver menos motivada a acudir (a las urnas)", comentó.

Según datos del Tribunal Supremo Electoral, la participación en las dos últimas elecciones municipales y legislativas fue de 53,39% en 2021 y 53,29% en 2018. (Télam)