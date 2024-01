El secretario de Defensa de EEUU asume la responsabilidad por no informar sobre su hospitalización

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, admitió anoche su responsabilidad por no informar de su reciente hospitalización, tras conocerse que ni el presidente Joe Biden sabía que estaba enfermo y no podía desempeñar sus funciones.

El Pentágono esperó hasta el viernes por la noche para anunciar que Austin, de 70 años, había sido internado cuatro días antes "por complicaciones derivadas de un procedimiento médico electivo reciente", una violación del protocolo habitual en un momento en que Estados Unidos está inmerso en la crisis de Oriente Medio.

Un funcionario de la Casa Blanca no precisó cuándo Biden fue informado de la ausencia de Austin, pero indicó que ambos "hablaron esta tarde y la conversación fue cordial".

"El presidente tiene plena confianza en el secretario Austin. Está deseando que vuelva al Pentágono", declaró el funcionario a la AFP, reportó hoy esa agencia de noticias.

La cadena NBC News informó de que Austin estuvo en cuidados intensivos durante cuatro días y permaneció en el hospital el sábado.

"Reconozco que podría haber hecho un mejor trabajo para asegurarse que el público estuviera debidamente informado. Me comprometo a hacerlo mejor", dijo Austin en un comunicado.

"Pero es importante decir esto: este fue mi procedimiento médico, y asumo toda la responsabilidad por mis decisiones sobre la divulgación", completó.

Añadió que "volvería pronto al Pentágono", agradeciendo a los médicos y al personal del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed por los cuidados.

Su hospitalización se produce cuando las tensiones se disparan en Oriente Medio como consecuencia de la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, con fuerzas respaldadas por Irán en Yemen que atacan las rutas marítimas, mientras que otras en Irak y Siria hostigan a las tropas estadounidenses con cohetes y aviones no tripulados.

La vicesecretaria de Defensa, Kathleen Hicks, estaba preparada para intervenir durante la enfermedad de Austin, y tomó algunas decisiones rutinarias en su nombre durante ese tiempo, dijo a la AFP un portavoz del Departamento de Defensa.

El sitio web Politico fue el primero en informar de que Austin llevaba tres días en el hospital antes de que funcionarios del Pentágono se lo comunicaran al consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y a otros altos funcionarios de la Casa Blanca.

También comunicó que el Congreso se enteró de la hospitalización de Austin 15 minutos antes de la declaración pública del viernes por la noche.

El Consejo de Seguridad Nacional remitió el sábado las preguntas al Pentágono, que no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

El senador estadounidense Tom Cotton, miembro republicano del Comité de Servicios Armados, exigió una explicación.

"El secretario de Defensa es el eslabón clave en la cadena de mando entre el presidente y los militares", dijo. "Si este informe es cierto, debe haber consecuencias por este fallo escandaloso", explicó en una declaración el sábado. (Télam)