El secretario de Defensa de EEUU visitó Ucrania de sorpresa

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, llegó hoy a Ucrania en una visita sorpresa para garantizar a Kiev el "sólido" apoyo de Washington frente a la invasión rusa.

Austin "viajó a Ucrania hoy (lunes) para reunirse con dirigentes ucranianos y reforzar el sólido apoyo de Estados Unidos en la lucha de Ucrania por su libertad", afirmó el Pentágono en un comunicado recogido por la agencia de noticias AFP.

La visita no fue anunciada por razones de seguridad.

Según la misma fuente, el funcionario insistirá en "el compromiso continuo de Estados Unidos en suministrar a Ucrania la ayuda en seguridad que necesite para defenderse contra la agresión rusa".

Estados Unidos aportó una ayuda de decenas de miles de millones de dólares desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, y se comprometió a apoyar a Kiev tanto tiempo como sea necesario, pero esta promesa está tambaleando por la oposición cada vez más fuerte de los legisladores republicanos.

Austin se reunirá con el presidente Volodimir Zelenski, el ministro de Defensa, Rustem Umerov, y el comandante de las fuerzas armadas ucranianas, Valeri Zalujni.

El viaje a Kiev -en tren desde Polonia- es el segundo del jefe del Pentágono desde que Rusia lanzara su invasión en Ucrania.

Washington es de lejos el principal proveedor de ayuda militar a Kiev, y una reducción de la ayuda estadounidense supondría un duro golpe para Ucrania y sus esfuerzos por liberar el sur y este ocupados del país.

Mientras que en el campo republicano se elevan voces contra la ayuda financiera a Ucrania, desbloqueada por la gestión demócrata del presidente Joe Biden, Austin y el secretario de Estado, Antony Blinken, pidieron a los legisladores, durante una audiencia en octubre, mantener su apoyo a Kiev.

El jefe de Defensa estadounidense declaró que "sin nuestra ayuda, (el presidente ruso Vladimir) Putin triunfará".

La ayuda es aún más crucial para Ucrania teniendo en cuenta que su contraofensiva, que comenzó en junio para liberar los territorios ocupados, fue un fracaso.

Rusia volvió a la ofensiva en el este en octubre y Kiev afirma que Moscú cuenta igualmente con retomar su campaña de bombardeos invernal para sumir a millones de ucranianos en el frío y la oscuridad.

En el terreno, en Jerson, la gran ciudad del sur atacada casi diariamente por el Ejército ruso, un bombardeo en un estacionamiento provocó esta mañana dos muertos y dos heridos, indicó la administración regional.

Cerca de Jerson, uno de los ejes importantes de la contraofensiva ucraniana donde las tropas lograron afianzarse en la orilla izquierda del río Dniéper, ocupado por los rusos, las fuerzas ucranianas "continúan manteniendo sus posiciones", indicó por la mañana el Estado Mayor ucraniano.

Ayer, el Ejército de Ucrania afirmó haber repelido a las tropas rusas entre tres y ocho kilómetros en la orilla izquierda del sureño río, en lo que significaría el mayor avance en la zona tras meses de infructuosa contraofensiva.

Una vocera del Ejército ucraniano, Natalia Gumeniuk, no precisó si las fuerzas de Kiev controlan completamente esta zona de Jerson, o si el Ejército ruso, que ocupa parte de la provincia, se había retirado ante el embate ucraniano.

Por ahora Moscú no hizo comentarios.

Si se confirma dicho avance, sería el mayor del Ejército ucraniano frente al ruso en varios meses. (Télam)