El secuestro como forma de financiamiento, en el centro de la discusión Gobierno-ELN

El ministro del Interior de Colombia, Luis Fernando Velasco, insistió hoy en que en la mesa de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se debe "hablar de la financiación" de este grupo, si parte de la discusión implica que detenga las actividades ilícitas con las que se sostiene, pero el jefe guerrillero Antonio García dejó abierta la chance de nuevas retenciones porque “no hay ningún acuerdo” sobre el tema.

"Es evidente que si vamos a pedirle a esta gente que deje de actuar, que frene todas sus actividades ilícitas, pues tenemos que pensar, mientras se firma todo el acuerdo y en la medida en que no hayan hechos delictivos contra la población, ¿en dónde van a estar?, ¿de qué van a vivir?", se preguntó Velasco en declaraciones a Blu Radio.

El ministro admitió que las autoridades llevan “más de 50 años tratando de someter” a la guerrilla y “evidentemente no los hemos sometido”, por lo que “se abre la negociación política que ha avanzado como nunca antes”.

Destacó que “por lo menos hay una mesa, hay un principio de cese el fuego y la sociedad ha madurado tanto que podría aceptar un acuerdo de paz".

Y volvió a la cuestión del financiamiento para la insurgencia, un tema que estuvo en otras negociaciones con grupos en anteriores mandatos, como los del expresidente Álvaro Uribe, o el de Juan Manuel Santos.

"Aunque suene muy duro, pensar de pronto una colaboración de gobiernos extranjeros. La gente no aceptaría que de sus propios recursos se paguen a grupos que le han hecho tanto daño a la sociedad”, evaluó el ministro.

Y remarcó: “También hay que ser honesto, porque algunos me decían, 'esas cosas háganlas, pero no las digan'. Yo soy de los que creo que en un acto de honestidad, de política pública, esto hay que ponerlo sobre la mesa, por más palos que le den a uno".

La cuestión de la financiación de la guerrilla volvió a la discusión a partir del secuestro por parte del ELN del padre del futbolista del Liverpool y el seleccionado local Luis Díaz, liberado ayer tras 12 días de cautiverio, aunque en su caso se descartó que hubiera habido dinero de por medio.

Como el Ejecutivo salió a reclamar la liberación del resto de retenidos, el máximo jefe del ELN, García, advirtió que la organización “no aceptará imposiciones ni chantajes" y recomendó al Gobierno que no se haga "ilusiones" al respecto.

"Con la liberación del padre de Luis Díaz el ELN cumplió con la familia y con Lucho. No existe ningún acuerdo en la mesa sobre las retenciones ni económicas, políticas o judiciales", subrayó García.

El comandante admitió que “queda pendiente buscar en la mesa una solución concreta y real para financiar el cese" del fuego, un punto que, dijo, "tiene claro” la delegación gubernamental en la mesa de negociaciones.

Ese equipo negociador anticipó ayer que se "exigirá en la próxima reunión" con los delegados insurgentes que "cada una de las personas que esta organización tiene en cautiverio sea liberada en condiciones de seguridad y dignidad de manera inmediata".

"Ha llegado el momento de tomar decisiones que eliminen el secuestro, como lo hemos solicitado desde el comienzo de los diálogos", afirmaron los negociadores oficiales en un comunicado.

De acuerdo con las fuerzas militares, el ELN tendría en su poder a 39 personas, por las que pide un rescate económico.

El gobierno de Gustavo Petro y el ELN tienen acordado un cese del fuego que la guerrilla puso en riesgo con paros armados en algunas regionales y con los secuestros.

El Ejecutivo de Petro avanza en un proceso de conversaciones con varias organizaciones, después de que el año pasado el Congreso aprobara como “política de Estado” su iniciativa de “paz total” para terminar con los enfrentamientos internos en el país. (Télam)