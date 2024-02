El Senado francés aprobó incluir el derecho al aborto en la Constitución

El Senado francés aprobó hoy la inclusión de la "libertad garantizada" a abortar en la Constitución, en el último trámite parlamentario antes del Congreso extraordinario en Versalles previsto para el lunes.

Por 267 votos a favor y 50 en contra, los senadores dieron el visto bueno a esta medida que el gobierno del presidente Emmanuel Macron y la oposición de izquierda impulsaron ante los retrocesos registrados en el mundo, como en Estados Unidos en 2022.

Macron convocó para el lunes al Congreso, que reúne a ambas cámaras del Parlamento y que necesita una mayoría de tres quintos para volver esta libertad "irreversible", en palabras del mandatario en la red social X (ex Twitter).

La Asamblea Nacional (cámara baja) ya había dado su visto bueno a finales de enero por amplia mayoría.

"Una democracia no puede controlar su destino si las mujeres que viven en ella no tienen la libertad de controlar el suyo", aseguró el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, en un último esfuerzo por levantar las dudas en la cámara alta antes de la votación, consignó la agencia de noticias AFP.

El aborto se despenalizó en Francia en 1975 por una ley promovida por Simone Veil, icono de la emancipación femenina y superviviente del Holocausto.

Según un sondeo de noviembre de 2022, un 86% de los franceses está a favor de incluir el derecho al aborto en la Constitución y conforme a cifras oficiales, ese año se practicaron 234.000 abortos en Francia.

Macron había prometido en octubre pasado que incluiría el derecho al aborto en la Constitución de Francia.

En un primer intento para blindar el aborto en la Carta Magna, los senadores habían optado por la noción de "libertad" y los diputados por "derecho". Sin embargo, Macron presentó la formulación "libertad garantizada" como un consenso. (Télam)