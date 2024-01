El Vaticano pide a Israel "cumplir con el derecho humanitario" en la Franja de Gaza

El Vaticano expresó hoy su rechazo al ataque de civiles en la Franja de Gaza y consideró que, más allá del derecho a la legítima defensa, Israel debe cumplir "el derecho humanitario".

El "número dos" de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, destacó hoy que la postura histórica del Vaticano es "reconocer el derecho de Israel a una legítima defensa, pero según el criterio de proporcionalidad, es decir, tener en cuenta a los civiles".

"No podemos ignorar esta matanza de civiles, la destrucción de infraestructuras, el incumplimiento del derecho humanitario", agregó Parolin, al exponer en una conferencia en Roma sobre la paz, según reproduce la prensa oficial vaticana.

Para el purpurado italiano, "el incumplimiento del derecho humanitario es el gran problema que se vive en la guerra actual".

De acuerdo al secretario de Estado vaticano, el conflicto iniciado el 7 de octubre con el ataque del movimiento islamista palestino Hamas "es una guerra que ya no respeta las normas básicas del derecho humanitario, para la cual los civiles se convierten en objetivos, objetivos de guerra".

Las declaraciones de Parolin se dan mientras Israel enfrenta acusaciones de genocidio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

En ese tribunal, Israel afirmó que no busca "destruir" al pueblo palestino y declaró que el caso presentado en su contra por Sudáfrica está "totalmente distorsionado" y no refleja la realidad del conflicto en la Franja de Gaza. (Télam)