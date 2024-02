Embajador ucraniano en Argentina: "Los planes imperialistas de Putin no se limitan sólo a Ucrania"

(Por Camil Straschnoy).- El embajador ucraniano en la Argentina, Yurii Klymenko, dijo que su país sigue "parando al expansionismo ruso" a dos años del inicio de la invasión a gran escala y afirmó que el presidente Vladimir Putin, a quien calificó en todo momento como "dictador", tiene unos "planes imperialistas que no se limitan sólo a Ucrania".

"Nuestros defensores están realizando hazañas para proteger el territorio y defender los hogares, pero Rusia sigue teniendo la capacidad para continuar su agresión", afirmó en una entrevista con Télam, en la que indicó que "la situación en el campo de batalla requiere esfuerzos y compromisos adicionales" por parte de los socios internacionales de Kiev, en momentos en que se ralentizó el ritmo de la asistencia de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.

Rodeado de obras de arte que retratan la guerra y sus consecuencias humanitarias, incluyendo una intervención con pintura sobre los restos de un misil ruso utilizado para destruir un complejo residencial, el diplomático confió en que "el mundo no va a reconocer los resultados de las falsas" elecciones presidenciales rusas que se celebrarán el mes próximo en los territorios de Ucrania temporalmente ocupados, y aseguró que el fallecimiento del líder opositor Alexey Navalny en prisión "es una de muchas muestras de la verdadera cara del régimen en el Kremlin".

– Télam: La invasión a gran escala contra Ucrania lleva dos años, cuando se pensó como una guerra relámpago. ¿Hubo un error de cálculo de Rusia?

– Yurii Klymenko: El dictador ruso cometió muchos errores. En primer lugar, sobreestimó a Rusia y su llamado "segundo ejército del mundo". También menospreció al pueblo ucraniano, su voluntad y deseo de proteger nuestra independencia, libertad y valores, los cuales compartimos con todo el mundo. El dictador Putin menospreció también a la comunidad internacional. Pensó que los países del mundo solo se limitarían a expresar su preocupación, pero nuestros socios demostraron que cuando se trata de los valores básicos, de los principios de la Carta de la ONU, del derecho internacional y de la vida de los civiles, entonces ellos pueden hacer más que expresar la condena y preocupación. Pueden realmente ayudar a poner fin a esta guerra imperialista tan cruel.

– T: Sobre ese punto, la UE admitió que no cumplirá con la entrega de artillería prometida y la ayuda de Estados Unidos quedó en suspenso por pugnas internas entre demócratas y republicanos, ¿cómo afecta esto a las fuerzas ucranianas en el frente?

– YK: Nuestras fuerzas de defensa hacen todo lo posible para poner fin a estas hostilidades rusas. Nuestros defensores demuestran día a día la verdadera valentía. Están realizando hazañas para proteger el territorio y defender los hogares contra esta agresión tan brutal. Pero Rusia sigue teniendo la capacidad para continuar su agresión, también debido al apoyo de países como Irán y Corea del Norte. La situación ahora es muy dura. En ese sentido, esperamos contar en el futuro con el apoyo bipartidario en los Estados Unidos, que pronto van a tomar una decisión muy necesaria para defender mejor nuestra patria. Agradecemos su asistencia, pero la situación real ahora en el campo de combate requiere esfuerzos y compromisos adicionales. Nuestros socios, así como políticos en todo el mundo, entienden mejor que Ucrania no solo está luchando por su libertad, su integridad territorial, su presente y futuro, sino también que Ucrania sigue parando el expansionismo ruso. El dictador Putin tiene unos planes imperialistas que no se limitan solo a Ucrania.

– T: La anexión de Crimea por parte de Rusia cumple diez años, ¿la retirada de ese territorio y del resto de las zonas ocupadas son la única solución al conflicto?

– YK: La retirada de las tropas rusas de todo el territorio soberano de Ucrania, así como el cese de las hostilidades, es el punto sexto de la fórmula de paz del presidente (Volodimir) Zelenski. Es un punto muy importante. No podemos permitir que esta agresión se congele porque el dictador y esta dictadura en Rusia demostraron que siguen teniendo aspiraciones imperialistas. Cuando mencionan la paz, de lo que hablan realmente es sobre la conquista de todo el territorio ucraniano. No podemos permitir que sigan ocupando Crimea, porque ellos van a reagrupar sus tropas, renovar sus capacidades y no sabemos exactamente cuándo, pero van a atacar de nuevo usando la península y otras regiones temporalmente ocupadas como base. Y van a atacar de nuevo no solo a Ucrania, sino a otros países de la región, en una amenaza que no solo es para Europa, sino para todo el mundo. Ya conocemos muy bien las repercusiones de esa guerra imperialista rusa en otras regiones, como para África, por ejemplo.

– T: Se refiere a la subida de los precios del grano

– YK: Sí, el aumento de los precios. Es una de las repercusiones de esta guerra rusa. Y también tenemos que tomar en cuenta las repercusiones ecológicas, porque entre muchas cosas brutales que hacen estos invasores están también los actos de ecocidio. Recordamos muy bien la detonación de la represa hidroeléctrica de Kajovka, pero hay muchos crímenes más en diferentes ámbitos. Al fracasar en esta conquista relámpago de Ucrania, los invasores empezaron a aterrorizar al pueblo ucraniano con misiles, cruceros y drones. Y al no poder avanzar en el campo de batalla, empezaron a arruinar Ucrania.

– T: En un mes habrá elecciones presidenciales en Rusia, con votación incluso en territorios ucranianos ocupados, ¿cómo debe reaccionar a su juicio la comunidad internacional a esos comicios?

– YK: Estas llamadas elecciones son una violación de la legislación de Ucrania. Además, es una violación de los documentos y decisiones de diferentes organismos internacionales, como la Asamblea General de la ONU. Estas llamadas elecciones en los territorios temporalmente ocupados son y serán ilegales. El mundo no va a reconocer sus resultados porque son falsos.

– T: ¿La muerte de Navalny en prisión muestra que no hay lugar para la oposición en Rusia?

– YK: Hay que tomar en cuenta que ya son 24 los años en los que el dictador Putin mantiene el poder supremo en Rusia. La dictadura se endurece, se está convirtiendo más agresiva. El fallecimiento de Navalny es una de muchas otras muestras de la verdadera cara de este régimen en Kremlin. Esperamos entonces que todos los países del mundo tomen en cuenta esta situación y saquen las conclusiones adecuadas sobre la necesidad de parar las actividades ilegales de este régimen tan peligroso. (Télam)