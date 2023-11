Emmanuel Macron condenó los bombardeos israelíes contra infraestructuras civiles en Gaza

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó hoy los bombardeos israelíes contra infraestructuras civiles en la Franja de Gaza como hospitales y recordó al Gobierno israelí que tiene derecho a defenderse siempre que cumpla con el Derecho Humanitario.

"Reconocemos el derecho de Israel a defenderse y luchar contra el terrorismo (…) pero este derecho de autodefensa debe estar dentro del marco del Derecho Humanitario", señaló, agregando así que debe proteger a los civiles, según recogió el diario francés 'Le Monde'.

Macron aseveró que Francia ha mantenido una "posición equilibrada" con respecto al conflicto Israel-Hamas y que su máxima prioridad ahora es la liberación de los rehenes retenidos por el grupo islamista palestino en Gaza.

Además, aseguró que Francia "siempre ha apoyado las aspiraciones legítimas del pueblo palestino", por lo que seguirá trabajando "por la solución de dos estados", consignó la agencia de noticias Europa Press.

"Nunca habrá seguridad para Israel si no hay una salida política para la cuestión palestina", agregó.

Finalmente, el mandatario francés reiteró su condena contra los ataques perpetrados el pasado 7 de octubre por Hamas en territorio israelí.

"No hay dobles raseros", señaló, tras recibir numerosas críticas por su ambigüedad con respecto al conflicto.

Por otro lado, el Ministerio de Exteriores francés expresó en un comunicado su "grave preocupación" por las operaciones militares del Ejército israelí llevadas a cabo en el hospital Al Shifa, el más grande en la Franja de Gaza.

"La población palestina no tiene que pagar por los crímenes de Hamas, y menos aún los vulnerables, heridos o enfermos y los trabajadores humanitarios que valientemente continúan su trabajo en condiciones extremadamente peligrosas", detalló.

El hospital Al Shifa se ha convertido en un símbolo del sufrimiento de los civiles palestinos durante la actual escalada, que estalló el 7 de octubre cuando milicianos de Hamas se infiltraron en Israel desde Gaza y mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y se llevaron consigo a unos 240 rehenes, incluyendo a una veintena de argentinos.

Israel lanzó desde entonces bombardeos sobre el enclave palestino controlado por Hamas, donde murieron más de 11.500 personas, incluyendo unos 4.710 niños, y en las últimas semanas incursionó por tierra en la Franja, donde pidió a sus habitantes que se desplacen del norte hacia el sur.

Israel acusa a Hamas de usar a civiles como escudos humanos, en hospitales como Al Shifa y en otros lugares, mientras que los palestinos y organizaciones internacionales acusan a Israel de violar las normas internacionales de la guerra en su intento de erradicar al grupo. (Télam)