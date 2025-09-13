Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Santander de Quilichao, en el suroeste colombiano, equipos de bomberos y socorristas intentan salvar a siete trabajadores que quedaron atrapados tras un derrumbe en una mina subterránea de la zona rural de Cauca. El accidente se produjo durante la madrugada del viernes 12 de septiembre en la vereda Brasilia, sector San Antonio, un punto conocido por la explotación clandestina de oro.

María Luisa Holguín, secretaria de gobierno local, confirmó que los mineros permanecen atrapados bajo tierra. El Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil iniciaron las maniobras de rescate desde el primer momento, aunque las condiciones resultan complejas debido a la inestabilidad del terreno.

Las autoridades delimitaron el área y los familiares esperan cerca del sitio. Algunos rezan, otros se consuelan entre abrazos y muchos no logran contener el llanto ante la incertidumbre que aumenta con cada minuto que transcurre sin novedades sobre la situación de sus seres queridos.

La operación comenzó con una retroexcavadora que remueve el material para alcanzar los 20 metros de profundidad del socavón, cuya entrada artesanal cedió sin dar margen de escape. La mina San Antonio, de explotación a cielo abierto, forma parte de los yacimientos informales del norte del Cauca, donde los accidentes mineros representan una amenaza constante para quienes dependen de esa actividad como fuente de sustento. La Agencia Nacional de Minería subrayó que se trata de una excavación ilegal, sin permisos ni medidas de seguridad adecuadas.

“Necesitamos un milagro”

“La tierra vino de una forma tan rápida que no hubo tiempo para nada. Había afuera otras personas cerca que dieron aviso para que pudiéramos venir a socorrerlos y pedir ayuda”, relató Dairo Loboa, dirigente de la Guardia Cimarrona, en declaraciones a la agencia AP. “Necesitamos un milagro de Dios para encontrarlos vivos“, expresó con angustia. “Ese socavón está lleno de agua y lo que puede pasar es que estén ahogados”, agregó con pesar.

Para la búsqueda se utilizan dos retroexcavadoras, aunque la ciudadanía reclama más máquinas para acelerar el operativo, ya que el paso de las horas juega en contra. “Tengo la esperanza de que ellos estén con vida, que hayan podido refugiarse de alguna forma, que tengan algo de oxígeno”, sostuvo Aurelia Arce, tía de uno de los mineros. “Pido que nos ayuden, que nos socorran, porque hemos pasado desde anoche un dolor inmenso”, expresó con la voz quebrada.

Si bien se evitó divulgar los nombres de los atrapados, el líder de la comunidad señaló que entre ellos habría al menos dos de nacionalidad venezolana. Tampoco se conoció información oficial acerca del estado de las víctimas. “Queremos recuperar los cuerpos, es lo que piden las familias y nosotros también, lo más rápido posible, porque es desesperante saber que tu familiar está ahí abajo, enterrado con 20 metros de tierra”, lamentó Loboa.

En lo que va de 2025 se registraron 18 emergencias similares en minas auríferas del país, con un saldo de 20 muertos. El caso más reciente ocurrió el lunes en el centro oeste de Colombia: un trabajador perdió la vida y otros 19 fueron rescatados con vida.

Leé más notas de La Opinión Austral