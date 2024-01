En el Día de la Unidad de Ucrania, Zelenski decreta regiones rusas "históricamente" ucranianas

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, estableció hoy por decreto una lista de regiones rusas habitadas "históricamente" por ucranianos, y pidió proteger sus derechos, una posición política que Kiev criticó permanentemente a Moscú cuando reclamaba -antes de la guerra entre ambas exrepúblicas soviéticas- que se respetaran los derechos de la población prorrusa de la región esteña del Donbass.

El documento, publicado por la Presidencia ucraniana en coincidencia con la celebración del Día de la Unidad del país, señala las regiones rusas de Krasnodar, Rostov, Belgorod, Briansk, Voronezh y Kursk, todas ellas vecinas de Ucrania, como de tradición y cultura ucraniana.

El decreto acusa a Rusia de haber cometido allí y de estar cometiendo "actos tendientes a destruir la identidad nacional y oprimir a los ucranianos, violando sus derechos y libertades", recogió la agencia de noticias AFP.

El documento alienta al Gobierno ucraniano a elaborar "un plan de acción para preservar la identidad nacional de los ucranianos en la Federación Rusa, incluyendo las regiones que históricamente han habitado".

Igualmente anima al Gobierno de Kiev a registrar "los crímenes cometidos contra ucranianos que viven allí o vivieron" en esas zonas.

Los mismos cargos los presentaba Moscú previo a la guerra que inició el 24 de febrero de 2022 con el objetivo de "defender" a la población prorrusa que habita en las provincias de Lugansk y Donetsk, por entonces en suelo ucraniano pese a esa pertenencia cultural que alegaba el Kremlin.

El Kremlin anexó la península de Crimea en 2014 y reivindica la anexión de otros cuatro territorios ucranianos: Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jerson en el transcurso de la guerra, si bien en el terreno de combate sus tropas no lograron la conquista de todos esos territorios de manera completa.

Zelenski anunció también hoy la presentación formal de una propuesta ante el Parlamento para que sea legal la doble nacionalidad, mientras quiere agilizar las concesiones de la ciudadanía a todos aquellos que, pese a haber nacido fuera del país, demostraron ser "ucranianos de espíritu".

Con motivo del Día de la Unidad, una de las festividades más simbólicas en Ucrania, Zelenski recordó que sus compatriotas tuvieron que luchar para poder tener su propio Estado y que el 24 de febrero de 2022, con el inicio de la invasión rusa, "demostramos que la unidad y la independencia de Ucrania era real, no meras declaraciones".

"El 24 de febrero, los ucranianos unieron de nuevo sus manos. Eligieron no tener las cadenas de la esclavitud, sino las de la unidad", subrayó el mandatario durante un discurso en el que recordó tanto a quienes siguen dentro del país como a quienes estén en el extranjero, en algunos casos respaldando la causa de "liberar cada rincón ocupado" por los rusos sin tener pasaporte, citado por la agencia de noticias Europa Press.

Zelenski incorporó ayer una temática novedosa respecto de la guerra con Rusia, al expresar que la mejor forma de que su país sea independiente es a través de una "salida política", aunque aseguró que no firmará ningún tipo de acuerdo que suponga entregar al Kremlin la península de Crimea, anexada unilateralmente por Moscú en 2014, y la región esteña del Donbass.

"La paz en Europa solo es posible cuando todo el mundo asuma que Ucrania es independiente de verdad", resaltó, aunque admitió que "evidentemente es mejor buscar una salida política para recuperar" la plena vigencia de la independencia del país, dijo el mandatario en una entrevista con la televisora británica Channel 4 News.

A su vez, le reprochó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que "no quiere la paz con Ucrania", sino que aspira a ocupar el país entero (Télam)