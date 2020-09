En el mes del cumpleaños de Freddie Mercury, Queen prepara un nuevo álbum en vivo

El 5 de septiembre de 1946 nacía, en lo que hoy es Tanzania, Farrokh Bulsara, más conocido como Freddie Mercury. El talentosísimo músico británico deslumbró al mundo junto con su mítica banda Queen. A 29 años de su muerte, la nueva formación del grupo, con el cantante Adam Lambert, prepará su primer álbum con una recopilación de temas en vivo de la banda.

El gran guitarrista Brian May de 73 años y el baterista Roger Taylor de 71 años, son los dos miembros sobrevivientes de la formación original de Queen que continúan con la banda. El histórico bajista John Deacon, declinó de participar en el proyecto después de la muerte de Mercury.

Desde 2012, el cantante norteamericano, ocupa el rol de vocalista principal del grupo. El proyecto denominado Queen + Adam Lambert surgió después de que el cantante deslumbrara a los experimentados músicos en sus participación en el reality show American Idol.

A partir de la incorporación de Lambert, la banda ha realizado múltiples conciertos en vivo, incluyendo varias giras mundiales y shows a beneficio.

Para el 2020 la banda tenía programada distintas presentaciones que se suspendieron abruptamente por la pandemia de coronavirus. Es por ello que después de muchos años, sacarán un álbum recopilatorio de las mejores presentaciones del grupo con Lambert como vocalista.

Al respecto, Brian May expresó: “Mientras luchamos con el desafío de crear presentaciones en vivo en un mundo dominado por un formidable enemigo viral, parecía el momento perfecto para nosotros de crear una selección cuidadosa de las mejores presentaciones de los últimos siete años junto a nuestro hermano Adam Lambert”.

El disco se titulará “Queen + Adam Lambert Live Around the World” y se estrenará el próximo 2 de octubre por el sello EMI. El primer adelanto del nuevo álbum fue una versión grabada en Londres en 2018 de "The Show Must Go On", track original del disco Innuendo del año 1991.

🚨NOW LIVE! Watch Queen + @adamlambert's Exclusive Live Performance of ‘The Show Must Go On’ captured at the second of the band’s 2 spectacular shows @TheO2 London 2018!

➡https://t.co/nmzYPZKJNj

From the forthcoming Live Around The World album ➡https://t.co/2mvq1WQ2YI#QALLive pic.twitter.com/mVtNLtWgyY

— Queen (@QueenWillRock) August 28, 2020