En la víspera del debate, el PP asegura que "España no amnistiará al PSOE"

El líder del opositor Partido Popular (PP) de España, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó al presidente del Gobierno, Pedró Sánchez, por llamar "fachas" (fascistas) a españoles que ayer se manifestaron en contra de la ley de amnistía que será tratada mañana por el Pleno del Congreso, y aseguró que "España no va a amnistiar al PSOE" por acordar esa ley con los independentistas catalanes para obtener la reelección del mandatario socialista.

Feijóo cuestionó a Sánchez por llamar "fachas" a "millones de compatriotas que no entienden la sumisión" de su Gobierno a los independentistas. Y destacó que "descalificar de esta forma tan grosera" no lo había hecho "ningún presidente del Gobierno".

En su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, en la que hablaron a puerta cerrada varios presidentes regionales (Isabel Díaz Ayuso, Fernando López Miras, Gonzalo Capellán y Alfonso Fernández Mañueco), Feijóo se vanaglorió por la movilización de ayer, que reunió a unas 70.000 personas en Madrid, según fuentes del PP.

"Volvimos a llenar las calles de libertad, volvimos a llenar las calles de dignidad, la dignidad que le falta a este Gobierno", ha enfatizado, para añadir que el PP prometió estar "al lado de la mayoría social durante toda la legislatura" y así lo seguirá haciendo "dure lo que dure la legislatura". Eso sí, ha asegurado que "la legislatura durará hasta que los independentistas digan 'colorín colorado'".

Para el líder conservador, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) "está fiando su presente y su futuro a la amnesia colectiva, pero la amnesia colectiva de la sociedad española no va a ocurrir. España no va a olvidar lo que el PSOE está haciendo sin su consentimiento", afirmó.

Sánchez afirmó ayer en una entrevista concedida al diario La Vanguardia que hay una "fachosfera que polariza e insulta para desmovilizar al electorado y derrotar al Gobierno".

Sánchez fue reelecto presidente del Gobierno en octubre de 2023,con el respaldo de partidos independentistas catalanes, vascos y gallegos. Pero el principal acuerdo fue con Junts per Catalunya, del expresidente catalán Carles Puigdemont, refugiado en Bruelas para eludir a la justicia española, y la moneda de cambio fue una ley de amnistía para los procesados por la decisión unilateral de secesión de 2017.

Pero el PP no es el único sector que mueve sus fichas. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga el papel de la plataforma 'Tsunami Democràtic' en los disturbios posteriores a la sentencia del juicio del 'procés' de 2017, decidió hoy prorrogar por seis meses las pesquisas dado que faltan diligencias que practicar, porque aun se espera tanto la decisión de la Sala de lo Penal de la AN como la del Tribunal Supremo sobre si las pesquisas deben dirigirse contra Puigdemont por delitos de terrorismo.

En un escrito, recogido por Europa Press, el juez explica que la prórroga va inicialmente hasta el 29 de julio, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas por periodos de seis meses o inferiores que pudieran acordarse si procediera antes de la finalización de ese plazo.

En su resolución indica que del resultado de las investigaciones practicadas se infiere indiciariamente que Tsunami Democratic (TD) fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva.

Añade que Tsunami fue fruto de una planificación efectuada por diferentes personas para la ejecución de acciones de gran envergadura, con vocación de permanencia, capaces de movilizar una masa de personas de modo que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España.

Con estos elementos en la mesa, una eventual declaración de "terrorismo" para los organizadores del "Tsunami Demicrátic" pondría un en la aplicación de la ley de amnistía que se trata mañana en el Congreso. (Télam)