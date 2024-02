En medio de protestas agricolas, Macron reiteró su oposición al actual del acuerdo UE-Mercosur

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reiteró hoy que su país "se opone" a los términos actuales del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y celebró que "no se haya cerrado a toda prisa", mientras se suceden protestas agrícolas en Europa que, entre otras cosas, se oponen al pacto entre los dos bloques regionales.

"En el estado actual de los textos del Mercosur, Francia se opone y se opondrá a este tratado de libre comercio con la región del Mercosur", expresó el mandatario francés al cierre de una cumbre de la Unión Europea (UE) en Bruselas, Bélgica.

"Simplemente, estamos pidiendo que las reglas ambientales y sanitarias que imponemos a nuestros agricultores y otras profesiones sean las mismas", añadió.

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo que el caso "está en manos de la Comisión Europea", el brazo ejecutivo de la UE.

"La política comercial es una política común. La Comisión es quien negocia en nombre de los Estados miembros", agregó.

Según Sánchez, el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, "es clave en la relación geopolítica y económica" que debe tener el bloque europeo con un continente con el que los "unen tantas cosas", citó la agencia de noticias AFP.

En el segundo semestre de 2023, cuando ocupó la presidencia semestral de la UE, España se empeñó en cerrar el acuerdo que ya lleva más de dos décadas de negociación.

En ese tiempo, las tratativas avanzaron considerablemente, hasta que la oleada de protestas de agricultores europeos arrojó un manto de incertidumbre sobre el pacto.

"Creo que en breve va a haber otra ronda de negociaciones y, por tanto, desde este punto de vista, no debe haber un parón antes de las elecciones europeas" previstas para junio, dijo Sánchez.

Por su parte, el jefe del gobierno de Alemania, Olaf Scholz, reiteró que la negociación es responsabilidad de la Comisión Europea, pero apuntó que veía el acuerdo con el Mercosur como "una oportunidad".

Las protestas de los agricultores europeos llegaron este jueves a Bruselas, donde unos 1.200 tractores y máquinas agrícolas bloquearon parte de la ciudad.

Los trabajadores del campo europeo -que ya se manifestaron en Francia, Alemania, Italia, Portugal, Grecia, entre otros- exhiben un amplio abanico de reclamos, que van desde el costo de la transformación "verde" del sector hasta la competencia desleal, en la que incluyen los productos importados de Ucrania y el acuerdo con el Mercosur.

El martes, el vocero de la Comisión Europea, Eric Mamer, dijo que "en la actualidad, el análisis de la Comisión es que no se dan las condiciones para concluir las negociaciones con el Mercosur", y subrayó que el liderazgo del bloque de 27 países seguía empeñado en alcanzar el acuerdo.

El lunes, fuentes del Gobierno francés dijeron que la UE había acordado suspender las negociaciones que se mantenían en Brasil.

Mamer aseguró que el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, sigue dispuesto a viajar a los países del Mercosur cuando haya un acuerdo, "pero a la vista de las últimas reuniones, no es el caso".

Las negociaciones entre la UE y el Mercosur comenzó a ser negociado en 1999, pero recién en 2019 los países firmaron un acuerdo de libre comercio que debía ser ratificado en cada país.

Sin embargo, Europa agregó en mayo de 2023 un documento con exigencias medioambientales que desde el Mercosur se opusieron a dichas exigencias y formularon una contrapropuesta en septiembre.

Reunidos la semana pasada en Paraguay, los ministros de Relaciones Exteriores de los países del Mercosur afirmaron en una declaración conjunta que ese bloque desea sellar el acuerdo con la UE lo antes posible. (Télam)