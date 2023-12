Encontraron un dispositivo de escucha en una oficina del jefe del Ejército ucraniano

Los servicios de seguridad de Ucrania informaron hoy que encontraron un dispositivo de escucha en una oficina del futuro jefe del Ejército, Valeri Zaluzhni, pero precisaron que ese aparato "no estaba operativo".

El dispositivo "no fue encontrado directamente en el despacho de Zaluzhni, sino en las oficinas que podría utilizar para su trabajo en el futuro", indicaron los servicios de seguridad de Ucrania en Telegram.

Las autoridades abrieron una investigación "por uso ilegal de medios técnicos especiales para obtener informaciones", añadieron los servicios de seguridad, que no aportaron detalles sobre los responsables de ese posible espionaje.

Según su mensaje en Telegram, "el aparato no estaba operativo".

"No se encontró ningún dispositivo de almacenaje de datos o transmisión de audio a distancia; el dispositivo será examinado", informaron, según la agencia de noticias AFP.

Bajo la autoridad del presidente Volodimir Zelenski, Zaluzhni dirige las operaciones militares ucranianas en la guerra con Rusia.

Tras el fracaso de la contraofensiva ucraniana, iniciada en junio, medios locales e internacionales hablaron de una tensión creciente en las relaciones entre Zaluzhni y Zelenski.

Ucrania hace frente desde febrero de 2022 a la invasión de una parte de su territorio por parte de Rusia.

En su ofensiva, Moscú logró ocupar principalmente cuatro provincias del sur y este de Ucrania. (Télam)