Encuesta muestra en Reino Unido aplastante ventaja del laborismo sobre los conservadores

El opositor Partido Laborista británico obtendría una ventaja aplastante en las próximas elecciones generales que se harían en noviembre, con una fuerte diferencia en la intención de voto sobre el oficialista Partido Conservador, según una importante encuesta.

El sondeo realizado por la consultora YouGov para el diario Times, el Partido Laborista se sitúa con 45% de intención de voto, mientras que el Conservador se encuentra considerablemente atrás, con solo 22%.

Tal brecha indica no solo una preferencia clara por el Partido Laborista, sino también un alejamiento significativo del electorado del oficialismo Conservador.

En el contexto de la política británica, este margen amplio es especialmente notable.

Más allá de los sondeos, los conservadores se enfrentarán a otra serie de elecciones parciales en febrero, cuando los votantes de Kingswood y Wellingborough elegirán a sus nuevos parlamentarios.

Según los resultados de la encuesta, el oficialismo está en camino de conservar solo 169 escaños.

Por otro lado, el Partido Laborista podría alcanzar 385 escaños, otorgando a su líder, Keir Starmer una mayoría de 120 bancas a favor.

Este resultado, si se materializa, marcaría un cambio significativo en el equilibrio de poder en el Parlamento británico.

La encuesta también sugiere que todos los escaños que el ex primer ministro Boris Johnson había ganado para el Partido Conservador en 2019 se perderían, lo cual representaría un revés significativo, especialmente en áreas que históricamente habían sido bastiones laboristas antes de la elección de 2019.

Además, se espera que el ministro de Finanzas Jeremy Hunt sea uno de los 11 ministros del gabinete que perderán su banca, lo que subraya la magnitud de la derrota anticipada para el Gobierno conservador.

Según la encuesta, comparativamente, la pérdida proyectada de 196 escaños para los conservadores superaría incluso la derrota de 178 que sufrió John Major en 1997.

Este escenario marca un punto bajo histórico para el Partido Conservador, evidenciando un cambio significativo en la opinión pública desde la última elección general, motivado por diversas cuestiones políticas, económicas y sociales que afectan al país.

Tradicionalmente, las contiendas electorales en el Reino Unido suelen ser más reñidas, lo que hace que una diferencia de más de 20 puntos sea particularmente significativa.

Además, según el informe, los otros partidos políticos, como los Demócratas Liberales, el Reino Unido Reformista y los Verdes, aunque muestran cambios leves en su apoyo, no alcanzan cifras que representen una amenaza significativa para los dos principales partidos.

Los Demócratas Liberales y los Verdes experimentan pequeñas variaciones en su apoyo, mientras que el Partido Reformista del Reino Unido obtiene un modesto 10%.

En respuesta a estos pronósticos desfavorables, el primer ministro Rishi Sunak restó importancia a las encuestas, sugiriendo que aún queda mucho camino por recorrer antes de las elecciones.

"Ha habido muchas encuestas durante el último año, habrá cientos de encuestas más. La elección en esos comicios es clara: lo que está funcionando es seguir con nuestro plan, lograr cambios para las personas, garantizar que puedan tener la tranquilidad de que hay un futuro mejor para sus hijos y podemos sentir un orgullo renovado por nuestro país", afirmó esta mañana. (Télam)