Entraron los primeros camiones comerciales en Gaza desde el inicio de la guerra

Camiones comerciales que no forman parte de las caravanas humanitarias entraron en la Franja de Gaza por primera vez desde el comienzo de la guerra, informó hoy Estados Unidos.

Ver "no solo ayuda humanitaria, sino también productos comerciales que pueden venderse en tiendas y mercados" es "un paso crítico para mejorar la vida del pueblo palestino en Gaza", declaró a periodistas el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller.

Según el portavoz, los primeros camiones del sector privado entraron el sábado y hoy llegaron más.

No especificó cuántos, pero afirmó que transportaban sobre todo alimentos, cuyas existencias fueron agotándose desde el comienzo de la ofensiva israelí en represalia por el ataque del movimiento islamista palestino Hamas a Israel, el 7 de octubre.

Los camiones atravesaron el cruce de Rafah entre Egipto y Gaza, controlada por el movimiento islamista.

A su vez, el gobierno israelí anunció hoy que 122 camiones entraron en el territorio también por Rafah, y otros 79 por el paso de Kerem Shalom, que Israel aceptó abrir en virtud de un acuerdo con Washington.

Estados Unidos es un apoyo fundamental de Israel, al que proporcionó ayuda militar y diplomática, pero insiste en que minimice el número de víctimas civiles.

Miller sostuvo que tanto el cruce fronterizo como la llegada de camiones comerciales fueron "resultado de una diplomacia intensiva" por parte de funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estados, Antony Blinken.

"Continuaremos trabajando estrechamente con los gobiernos de Israel, Egipto y los países aliados de la región para aumentar aún más la ayuda humanitaria hacia Gaza", agregó Miller.

La nueva escalada de violencia comenzó el 7 de octubre, cuando milicianos de Hamas y otros grupos armados palestinos se infiltraron en Israel desde Gaza, asesinaron a 1.200 personas, en su mayoría civiles, y se llevaron a 240 rehenes, incluyendo una veintena de argentinos.

Más de 80 rehenes fueron liberados el mes pasado en virtud de una tregua de una semana mediada por Qatar, Estados Unidos y Egipto a cambio de la excarcelación de cientos de mujeres y adolescentes palestinos presos en Israel.

La ofensiva aérea y terrestre israelí en Gaza provocó la muerte de al menos 19.453 personas, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del enclave, gobernado por Hamas.

Casi 85% de los 2,3 millones de habitantes de Gaza se vieron forzados a huir de sus hogares y gran parte del norte del territorio quedó destruido. (Télam)