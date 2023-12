Enviado especial del presidente chino viajará a la Argentina para la asunción de Javier Milei

El enviado especial de la Presidencia china Wu Weihua asistirá a la investidura del presidente electo de Argentina, Javier Milei, el domingo próximo, anunció hoy el vocero del Ministerio de Exteriores, Wang Wenbin.

"Por invitación del Gobierno de Argentina, Wu Weihua, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China y enviado especial del presidente de China, Xi Jinping, visitará Buenos Aires para asistir a la ceremonia de investidura del presidente electo de Argentina, Javier Milei, que se celebrará el 10 de diciembre", dijo el vocero, según recogió la agencia de noticias Sputnik.

China felicitó a Milei al día siguiente del balotaje a través de una carta firmada por Xi y aseguró que quiere seguir trabajando con el país, después de que el mandatario electo dijera durante su campaña que su intención era "no hacer pactos con comunistas", identificando por el nombre a la República Popular China.

China quiere "trabajar con la Argentina para proseguir la amistad" entre los dos países y para una "cooperación donde todos ganan", indicó hace dos semanas una portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, Mao Ning.

"China siempre dio mucha importancia al desarrollo de las relaciones entre China y la Argentina, en una perspectiva estratégica y de largo plazo", insistió.

"El desarrollo de las relaciones entre China y la Argentina se ha convertido en objeto de consenso general en el conjunto de la sociedad en los dos países y aporta beneficios tangibles para los dos pueblos", aseguró la portavoz.

Milei agradeció a Xi "las felicitaciones y los buenos deseos" y le envió sus "más sinceros deseos de bienestar para el pueblo", en respuesta a la carta enviada por el jefe de Estado del gigante asiático.

"Agradezco al Presidente Xi Jinping las felicitaciones y los buenos deseos que me ha hecho llegar a través de su carta. Le envío mis más sinceros deseos de bienestar para el pueblo de China", escribió Milei en su cuenta de X, donde compartió además la carta que el mandatario asiático le mandó a través del embajador chino en Argentina.

Diana Mondino, la futura canciller del gobierno de Milei, se reunió con el embajador de China en Buenos Aires, Wang Wei, lo que representa un giro de la política del presidente electo con respecto a la potencia asiática.

Mondino confirmó el encuentro con el diplomático, quien le entregó una nota de salutación para Milei del presidente chino, Xi Jinping, en la que expresó el "deseo que bajo su liderazgo el gobierno y el pueblo de su país conquisten nuevos éxitos en la causa de la construcción nacional".

También bregó por "promover el desarrollo y la revitalización de los dos países con cooperación de ganancia compartida e impulsar el desarrollo estable de las relaciones en beneficio de los dos países", dijeron fuentes partidarias.

En declaraciones a TN, Mondino dijo que el encuentro "fue muy amable" y que le "entregaron una tarjeta de salutación de Xi Jinping que demuestra las diferentes civilizaciones y culturas. La carta fue entregada en mano por el embajador".

Sobre la cuestión del eventual rompimiento con China, sostuvo: "Se han dicho disparates en la prensa de que íbamos a romper relaciones comerciales con Brasil y china, pero que no tiene lógica". (Télam)