Un insólito episodio ocurrió en un supermercado Walmart de Ciudad del Carmen, en México, donde un cliente adquirió una pantalla Philips de 70 pulgadas por 547 pesos mexicanos y terminó detenido por la policía.

Según testigos, el hombre había pagado la televisión en una promoción nacional y presentó el ticket correspondiente. Sin embargo, al intentar abandonar el local, empleados le impidieron la salida con el argumento de que los códigos de la pantalla no coincidían con los del sistema. La discusión se prolongó durante más de dos horas, en medio de forcejeos y quejas de otros compradores que presenciaban la escena.

Finalmente, el cliente consiguió llevar el producto hasta el estacionamiento, pero fue interceptado por cuatro patrullas de la Policía Municipal y Estatal. Quedó detenido bajo cargos de robo y saqueo, y trasladado a la Fiscalía General de Campeche, junto con la pantalla, para definir su situación.

Walmart bajo la lupa

El caso puso en evidencia nuevas denuncias contra la cadena: otros clientes señalaron que Walmart habría desconectado los verificadores de precio en artículos en promoción, como licuadoras vendidas a 35 pesos, para evitar que los compradores pudieran chequear los valores. Incluso aseguraron que en algunos casos se retuvieron productos ya pagados.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) abrió una investigación para determinar responsabilidades y garantizar que se cumplan los derechos de los consumidores.