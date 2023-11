España condecora a Guterres, titular de la ONU, por su defensa de civiles palestinos

El Gobierno español anunció hoy la concesión de una alta distinción al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por su defensa de “los derechos humanos de la población civil palestina”, luego de que Israel criticara al diplomático al que acusa de "parcialidad" en el conflicto con el movimiento Hamas.

“Durante toda su trayectoria política e internacional, Guterres ha brillado siempre en su defensa por la democracia, el multilateralismo y los derechos humanos”, argumentó la vocera del Gobierno del socialista Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez, según replicó la agencia de noticias AFP.

Este compromiso, añadió, se puso “especialmente de manifiesto en su actuación y declaraciones como secretario general de Naciones Unidas en las últimas semanas, en la crisis de Gaza, en defensa del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos de la población civil palestina”.

La concesión de esta distinción honorífica de la “Orden de Carlos III”, ratificada por el Consejo de Ministros, llega en un momento en el que el máximo responsable de la ONU es objeto de críticas de Israel, que lo acusa de “parcialidad” en el conflicto.

El secretario general de la ONU, ex alto comisionado para los refugiados (2005-2015) y ex primer ministro portugués (1995-2002), intensificó en los últimos días sus llamamientos al alto el fuego en el enclave palestino, que calificó de “cementerio de niños”.

Guterres, que condenó enérgicamente “los actos de terrorismo horribles y sin precedentes cometidos por Hamas en Israel el 7 de octubre, afirmó también a finales de octubre que estas masacres "no se produjeron de la nada".

Esta declaración provocó la ira del embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, que pidió la dimisión del titular de la ONU y aseguró que Israel dejaría de conceder visados a los representantes de la organización, considerados “hostiles” a Israel.

La Franja de Gaza está siendo bombardeada por la aviación israelí desde el 7 de octubre, día en que Hamas atacó por sorpresa territorio israelí, en una incursión que dejó 1.400 personas muertas, la mayoría civiles, según las autoridades.

Como respuesta, Israel lanzó una ola de bombardeos en la Franja de Gaza que dejó ya más de 10.000 muertos, la mayoría civiles, según el ministerio de Salud dirigido por Hamas que gobierna en el enclave. (Télam)