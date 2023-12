España no participará de la coalición internacional para combatir a los hutíes en Yemen

El gobierno español anunció hoy que se abstendrá de participar en la coalición militar para combatir a los rebeldes hutíes de Yemen y proteger el tráfico marítimo internacional en el mar Rojo.

"España no participará" en la misión de la Unión Europea, confirmó un portavoz del ministerio de Defensa, contactado por AFP.

Después de unos últimos días de dudas e incomodidad en el ejecutivo español, compuesto por el Partido Socialista y la coalición de izquierdas Sumar, el ministerio de Defensa había asegurado el sábado por la noche que se oponía a una ampliación de la operación europea Atalanta, que combate la piratería en el océano Índico desde 2008.

El ministerio de Defensa recordó que hasta ahora España participaba en la operación militar Atalanta, a través del buque Victoria.

"La naturaleza y los objetivos de la Misión Atalanta (…) nada tienen que ver con los que se pretende alcanzar en el mar Rojo", subrayó el departamento de la ministra Margarita Robles.

Por este motivo, el gobierno del socialista Pedro Sánchez considera "imprescindible la creación de una nueva y específica" operación, "a la que de ningún modo se opone España". Pero no participará en ella.

El ministerio español no detalló los motivos por los que no quiere involucrarse en la operación en el mar Rojo, anunciada el lunes por Estados Unidos.

Madrid anunció esa decisión tras una conversación telefónica el viernes entre Sánchez y el presidente estadounidense, Joe Biden, con quién insistió en la necesidad de buscar una salida al conflicto entre Israel y Palestina que contemple a los dos estados.

Bautizada "Prosperity Guardian", la operación en el mar Rojo estará liderada por Estados Unidos y tiene como objetivo acabar con los ataques de los rebeldes hutíes (afines a Irán) contra embarcaciones que consideran "aliadas de Israel", que apareció como un coletazo de la guerra que Israel está librando con el grupos islamista palestino Hamás, en la Franja de Gaza.

Esos ataques afectaron la navegación por el mar Rojo y grandes empresas del comercio marítimo anunciaron que dejaban de navegar por esa zona estratégica. (Télam)