Esperable cese de ministra del Interior británica y sorpresiva vuelta de Cameron a la política

La ministra del Interior británica, Suella Braverman, fue destituida hoy después de protagonizar varias polémicas por el primer ministro Rishi Sunak, quien sorprendió al impulsar el regreso a la política local del ex primer ministro David Cameron, canciller designado que reemplazará a James Claverly, sucesor de Braverman.

Cameron se alejó de la escena política en 2016, cuando renunció como primer ministro luego de perder el referendo por el Brexit.

La remodelación del gabinete de Sunak se originó en el despido de Braverman del Ministerio del Interior, después de varios días de intensa especulación sobre su futuro.

James Cleverly, quien anteriormente ocupaba el puesto de ministro de Relaciones Exteriores, fue designado para reemplazar a Braverman, conocida por su postura firme y a menudo controvertida dentro del ala derecha del Partido Conservador que originó una serie de tensiones con el número 10 de Downing Street.

Su última actuación tuvo que ver con un artículo no autorizado en el que criticaba la respuesta del Gobierno a las protestas propalestinas, que fue visto como un desafío directo a la autoridad de Sunak.

En sus primeras declaraciones tras su despido, Braverman expresó que servir como ministra del Interior había sido “el mayor privilegio” de su carrera y anticipó que tendría más que decir “a su debido tiempo”.

Según un portavoz del Gobierno, Jeremy Hunt permanecerá en el cargo de ministro de Finanzas.

El regreso de una figura tan prominente como Cameron y los cambios en el gabinete de Sunak sugieren una fase de reajuste y posibles nuevas direcciones para el Gobierno conservador.

"Aunque estuve fuera de la primera línea política durante los últimos siete años, espero que mi experiencia como líder conservador durante 11 años y primer ministro durante seis me ayude a ayudar al primer ministro", dijo Cameron, según consignó la BBC.

Cameron agregó que, aunque puede no haber estado de acuerdo con algunas "decisiones individuales" tomadas por Sunak, el primer ministro es un líder "fuerte y capaz". (Télam)