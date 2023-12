Esposa de Lula anuncia demanda contra X de Elon Musk por ataque de hackers a su cuenta

La primera dama de Brasil, Rosángela Janja da Silva, anuncio hoy que demandará judicialmente a la compañía estadounidense X (ex Twitter), del magnate Elon Musk, por haber demorado una hora y media en retirar del aire los mensajes con agresiones misóginas y otros insultos que hackers realizaron al invadir su cuenta la semana pasada.

Lo hizo al participar junto con su esposo, Luiz Inácio Lula da Silva, del programa Conversación con el Presidente que emiten los medios públicos todos los martes.

Lula y Janja, entre otros temas, se quejaron de la invasión que sufrió la cuenta de la socióloga la semana pasada en X, situación que, según el mandatario, lo hizo enojarse "mucho" por la falta de regulación de las redes sociales.

"Sigo imaginando que hoy, por estar en el lugar que estoy, soy una persona pública, ¿fue tan difícil para Twitter quitarlo, congelar mi cuenta? Tardaron una hora y media. Y, durante hora y media, Elon Musk se volvió más millonario con ese ataque. Esa es la pregunta. No sólo necesitamos regular las redes, sino que debemos discutir la monetización de estas redes sociales”, aseguró Janja.

La primera dama agregó que demandará a la red social, aunque aún analiza el camino a seguir para iniciar acciones, ya que la empresa carece de sede legal en Brasil.

"Ni siquiera sé dónde demandar, si demandaré en Brasil, si demandaré en Estados Unidos, porque los voy a demandar, de alguna manera. Tenemos investigaciones, hay muchas figuras públicas cuyas cuentas han sido hackeadas, como el premier de Australia, por lo que de alguna manera tenemos que responsabilizar a estas plataformas y regularlas. El problema no es sólo de Brasil, es global”, afirmó.

Lula, por su parte, dijo que durante toda su vida política no agredió a la esposa de ningún rival y afirmó que es necesario regular las redes sociales, aunque es un tema delicado para que las acciones no incurran en censura.

Recordó que uno de los hackers fue un adolescente de 17 años cuyos padres seguramente desconocían lo que estaba haciendo sentado en la computadora.

“El mundo debe tener cuidado con esto. El mundo ya tenía prejuicios contra las mujeres, los negros y los pobres. Ahora con Internet se ha vuelto hiper prejuicioso, porque ese prejuicio llega a millones de personas. Cómo abordar esto sin censura es un desafío”, afirmó el presidente.

En ese marco, reiteró que es necesario regular las redes estadounidenses "que ni siquiera pagan impuestos en Brasil".

"Son todos de Estados Unidos, ganan una fortuna, no pagan impuestos y dicen lo que quieren, ni siquiera obedecen las decisiones del gobierno”, reclamó el líder del Partido de los Trabajadores.

El dueño de Twitter, Musk, tiene como aliado en Brasil al expresidente Jair Bolsonaro, a quien visitó en 2022 prometiendo servicios de asistencia de su empresa de internet Starlink en la selva amazónica como apoyo a la gestión del ultraderechista. (Télam)