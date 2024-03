Estado de salud del Papa Francisco: no pudo dar el último sermón y dijo que todavía no se recupera Las últimas noticias sobre el estado de salud del Papa Francisco, dan cuenta de una preocupación en su entorno por las dificultades que tiene para realizar las actividades diarias por una afección respiratoria desde hace semanas.

El Papa Francisco genera preocupación debido a una infección respiratoria que lo aqueja desde hace tres semanas, impidiéndole dar su sermón personalmente. Monseñor Filippo Ciampanelli, en representación del Vaticano, leyó el discurso del Papa durante una reciente audiencia, donde Francisco lamentó: “Todavía no me he recuperado”.

Más de 3.000 personas, entre empleados, pacientes y familiares del Hospital Infantil Bambin Gesù, se congregaron en el Vaticano para la audiencia, que conmemoraba el centenario de la donación del hospital a la Santa Sede por parte de la familia Salviati en 1924. En primera fila, más de 200 niños de diversas partes del mundo, algunos de zonas afectadas por conflictos como Ucrania y Gaza, escuchaban atentos.

El Papa Francisco, enfocándose en la importancia de la donación para el hospital, instó a seguir recibiendo a niños necesitados de todas partes del mundo, sin importar su origen o religión.

El estado de salud del Papa Francisco

El estado de salud del Papa ha sido objeto de especulaciones, especialmente después de sus recientes problemas de salud, que incluyen una cirugía para extirpar parte del colon en 2021 y hospitalizaciones previas debido a bronquitis y complicaciones intestinales.

El Papa ha estado luchando contra un resfriado persistente durante tres semanas. Cuando era joven, le extirparon parte de un pulmón. Este invierno sufrió una bronquitis.