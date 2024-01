Estados Unidos, Egipto, Israel y Qatar analizaron en París una posible tregua en Gaza

El director de la CIA, William Burns, y funcionarios de Egipto, Qatar e Israel conversaron hoy en París sobre un eventual acuerdo para una tregua en la ofensiva israelí en Gaza contra el movimiento islamista palestino Hamas, según la prensa internacional.

Egipto, Qatar, Estados Unidos e Israel también se contactaron con las autoridades francesas con el fin de avanzar hacia un acuerdo que incluya una tregua en los combates y la liberación de rehenes retenidos por el movimiento islamista Hamas en la Franja de Gaza.

Las negociaciones en la capital francesa comenzaron ayer y continuaban hoy, luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamara por separado a los líderes de Egipto y Qatar la semana pasada, países que fueron intermediarios de Hamas en las discusiones previas, informó la agencia de noticias francesa AFP.

Burns se reunió en París con David Barnea, director del servicio secreto isrealí Mossad, el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, y el negociador de rehenes del servicio de inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, para diagramar el borrador de un acuerdo de una tregua de dos meses a cambio de liberar a todos los rehenes, informó el diario The New York Times citando a funcionarios que pidieron conservar su anonimato.

En caso de que las conversaciones avancen de manera favorable a un acuerdo, Biden podría enviar a su coordinador de Medio Oriente, Brett McGurk, para sellar la tregua, que constaría de varias partes.

En la primera fase, se establecería una tregua de 30 días para que Hamas libere a mujeres, heridos y rehenes de mayor edad, y en el ínterin, continuar las negociaciones para suspender las hostilidades por 30 días más a cambio del resto de los rehenes y soldados israelíes.

Aún no se definió el número de presos palestinos liberados de cárceles israelíes pero las fuentes creen que las partes llegarán a un acuerdo sobre eso y con respecto al ingreso de ayuda humanitaria a Gaza.

Si bien no es el alto al fuego permanente que Hamas había pedido como condición para liberar a los rehenes, las fuentes consideraron que después de dos meses de tregua, los ataques no se reanudarán con la misma intensidad.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se mantuvo intransigente en su negativa con respecto a la solución de la creación de los dos Estados y dijo que estaba "determinado a terminar la tarea de aniquilar a Hamas".

La guerra estalló el 7 de octubre con la incursión de milicianos de Hamas que mataron a unas 1.400 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a cerca de 240, entre ellos una veintena de argentinos, en el sur de Israel.

Un centenar fueron liberados a finales de noviembre en el marco de una tregua, y según las autoridades israelíes, 132 rehenes siguen retenidos en territorio palestino, 28 de los cuales habrían muerto.

En respuesta al ataque, Israel prometió aniquilar a Hamas y lanzó una ofensiva aérea y terrestre que generó al menos 26.422 muertos, según el Ministerio de Salud palestino. (Télam)