Europa pide diálogo político en Serbia en torno a construir una democracia sana

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, señaló hoy que los líderes de todo el arco político de Serbia deben mantener un "diálogo constructivo", y rechazar las narrativas de desinformación diseminadas por Rusia sobre las manifestaciones opositoras contra el presidente, Alexander Vucic, luego de las elecciones locales marcadas por irregularidades.

En un debate en el Parlamento Europeo sobre la situación en Serbia tras las manifestaciones contra Vucic las últimas semanas en protesta por las irregularidades registradas en los comicios locales, el funcionario europeo recordó que los informes de los observadores internacionales reflejaron deficiencias en el proceso y que el sistema favoreció a la coalición gobernante, que se benefició de recursos públicos, de una mayor presencia en medios y de una utilización partidista de las funciones oficiales.

En este sentido, Reynders pidió diálogo a los políticos serbios e insistió en que "no caben narrativas de desinformación" en una "democracia sana" que aspira a ingresar en la Unión Europea.

La tensión se disparó en Serbia después de que la oposición pusiera en duda los resultados electorales del pasado 17 de diciembre, luego de la denuncia de unos 450 casos de irregularidades en los comicios, concentradas en gran medida en Belgrado.

Por su lado, Rusia acusó a Occidente de estar detrás de estas protestas contra Vucic y comparó la situación con las manifestaciones del Euromaidán en Ucrania.

Las multitudinarias protestas en Belgrado acabaron con intentos de atacar el Ayuntamiento, una violencia que la UE rechazó insistiendo en que resulta "inaceptable".

Sobre las irregularidades, el comisario belga reclamó a las autoridades serbias que hagan seguimiento a las denuncias y ponga en marcha las reformas que identificaron los observadores internacionales para mejorar el proceso.

A la postre, Serbia lleva una década inmersa en el proceso de adhesión a la UE, y como tal, Bruselas espera que demuestre "una inequívoca determinación" a avanzar en su senda comunitaria y a acelerar las reformas para alinearse con los estándares europeos.

Reynders, por su parte, pidió a Belgrado "resultados reales y tangibles" en particular en las medidas relativas al Estado de Derecho y al cumplimiento de los compromisos alcanzados para la normalización de relaciones con Kosovo.

Por su parte, el presidente Vucic aseveró desde la ciudad suiza de Davos que no estaba interesado en el debate del Parlamento, puesto que nunca han tenido lugar en el país unas elecciones tan "limpias", según consignó el periódico serbio Politika.

Miles de personas salieron a las calles de la capital, Belgrado, poco después de las 18.00 horas (hora local) para protestar contra el Gobierno de Vucic frente a la sede de la Comisión Electoral, convocados por la coalición opositora Serbia contra la violencia. (Télam)