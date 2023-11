Europa pidió información al Gobierno español sobre el "alcance" de la ley de amnistía

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, reclamó hoy por carta al Gobierno información sobre el "alcance" de la futura ley de amnistía que negocia el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con Junts per Catalunya (Junts), en el marco de recabar los apoyos para sacar adelante la investidura del actual presidente en funciones Pedro Sánchez.

Reynders trasladó la petición en una misiva dirigida al ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, donde exige "información más detallada" acerca del "alcance personal, material y temporal" de la eventual ley de amnistía.

"La Comisión seguirá con su cometido monitorizando y defendiendo los valores fundamentales de la Unión en todos los Estados miembros y continuará trabajando con las autoridades españolas para garantizar el respeto al Estado de derecho", concluye la carta, reproducida por la agencia de noticias Europa Press.

Según argumentó el comisario, hay "serias preocupaciones" en relación con los debates en curso sobre la posible adopción de la ley de amnistía.

"Aunque por el momento no existe ninguna propuesta formal, esto se ha convertido en un tema de considerable importancia en el debate público y un gran número de ciudadanos se han puesto en contacto con la Comisión con respecto a este tema", señaló.

Reynders comenzó la misiva recordando que la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el mandato caducado por la incapacidad para llegar a un acuerdo sobre sus nuevos vocales "es una cuestión que viene de lejos" y "que despierta serias preocupaciones" para la Comisión, que ha pedido "soluciones en varias ocasiones".

"En primer lugar, no se ha avanzado en su renovación a pesar de la urgencia y, en segundo lugar, no se han tomado las medidas para adaptar el proceso de nombramiento de sus jueces miembros teniendo en cuenta las normas europeas", explicó.

Además, insistió en reiterar el llamamiento "a todos las partes implicadas" para que implementen todas las recomendaciones realizadas en 2022 y 2023.

Así, pidió que, tras las elecciones generales del 23 de julio, se priorice la renovación del órgano de gobierno de los jueces y abordarla "sin demora".

Preguntados por la carta de Bruselas, fuentes del PSOE han querido restar importancia a la consulta del político liberal belga, a quien atribuyeron un perfil político muy conservador, y han defendido que el Ejecutivo comunitario debería centrar su atención en el CGPJ.

Tampoco creen que la misiva de Reynders pueda complicar las negociaciones que PSOE y Junts mantienen precisamente en Bruselas desde hace casi una semana para tratar de cerrar el acuerdo que facilite la investidura de Sánchez.

La carta del comisario de Justicia es la primera muestra clara de que Bruselas está atenta al desarrollo de la ley, ya que hasta el momento se había limitado a recalcar que es un asunto "interno" de la política nacional que debe enmarcarse dentro del orden constitucional del país.

(Télam)