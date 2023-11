Evo Morales responsabiliza a Arce por una posible victoria de la derecha en Bolivia

El expresidente de Bolivia Evo Morales dijo ayer en su programa de radio que la derecha puede ganar las próximas elecciones de 2025 y que la culpa es, en su opinión, de la gestión del presidente actual, Luis Arce, y su número dos, el vicepresidente David Choquehuanca, a quienes también acusó de no hacerse cargo de la lucha contra el narcotráfico.

"Si en las elecciones de 2025 la derecha gana, será la culpa de Lucho y David. Algunos ejemplos hay, confederaciones divididas, bancadas divididas, corrupción, protección al narcotráfico", dijo en su programa semanal de radio y agregó que no había iniciativas para combatir al narcotráfico y que Arce protege al narcotráfico en el país al no impartir "autoridad".

"Solo sirve para hacer mandados y no mandar", disparó.

En agosto, Morales ya había acusado a Arce y sus funcionarios de estar involucrados en el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien es considerado líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU), Marset logró escaparse el 29 de julio, cuando la Policía boliviana intentó capturarlo en la casa en la que vivía en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, junto a su mujer y sus cuatro hijos.

Marset, de 32 años, es buscado en todo el mundo por tráfico de drogas y lavado de dinero, según la alerta roja de Interpol (Policía Internacional) emitida el 3 marzo de 2022 a pedido de Paraguay.

El prófugo logró ocultarse en Bolivia desde 2019 usando tres identidades, incluyendo su nombre real, además de una boliviana, Gabriel De Souza Beumer, y otra brasileña, Luis Paulo Amorín Santos.

Su peligrosidad está vinculada con las actividades que desarrollaría como narcotraficante y es buscado en Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Morales también criticó la gestión del Gobierno por falta de experiencia, en referencia a la renuncia del ministro del Exterior, Rogelio Mayta, que conllevó la designación de una ministra interina, e instó a los actuales dirigentes a presentarse como candidatos a la reelección y a someterse a las primarias internas del MAS.

Además, el expresidente boliviano acusó a Arce y Choquehuanca de llevar a cabo una "guerra sucia" en su contra.

A principios de mes, Morales catalogó de "rotundo fracaso" los tres años de gobierno de Arce, al que acusó de tratar de repartir responsabilidades entre sus ministros, legisladores y organizaciones sociales.

Morales fue presidente de Bolivia entre 2006 y 2019, cuando fue derrocado en 2019 por un golpe cívico militar, fustigado a través de las redes sociales, con acusaciones de fraude en las últimas elecciones, por lo que tuvo que abandonar la Presidencia y exiliarse en Argentina.

Arce, quien había sido ministro de Economía en la gestión de Morales, tomó las riendas del oficialismo, y en las elecciones presidenciales de 2020 logró imponerse como candidato del MAS al también expresidente Carlos Mesa. (Télam)