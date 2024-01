Ex presidente chileno Lagos anuncia su retiro de la vida pública por razones de salud

El expresidente de Chile Ricardo Lagos Escobar (2000-2006), de 85 años, anunció hoy su retiro de la vida pública por razones de salud.

A través de un mensaje en la red X y un video en YouTube, el exmandatario explicó que buscará “contribuir desde un espacio más íntimo, atento siempre a los desafíos que Chile y el mundo tienen por delante”.

El exjefe de Estado chileno presentó su mensaje sentado en un sillón, con una tenue melodía de piano de fondo y acompañado de un cuadro donde está junto a esposa Luisa Durán, en un video de 3:57 minutos, donde señaló: “Próximo a cumplir los 86 años he aprendido a valorar la sabiduría y la perspectiva que estos años me ha ido entregando. No obstante, algunas capacidades físicas, como está a la vista, han disminuido".

"Sin embargo, lo que hay es una gran riqueza de experiencias y de comprensión. Y creo entonces que ha llegado el momento de dejar mi participación en la esfera pública. Es un cambio en mi vida, es un capítulo nuevo que se abre, es un período de transformación en cómo entiendo la forma de servir y contribuir a un Chile mejor que construyamos entre todos”, prosiguió.

Agregó que "la fundación donde he desarrollado después que dejé la presidencia cambia de lugar, a un lugar más pequeño, pero continúa con la misión que ha tenido siempre".

"El mundo de hoy, todos los sabemos, está viviendo un cambio de época de enorme transformación. La revolución digital todavía no se expresa en toda su magnitud, pero los cambios sociales, económicos, políticos que implica se están desarrollando aceleradamente. Porque estamos atravesando un período complejo es necesario hacer muchos esfuerzos para cambiar el rumbo y retomar un camino más auspicioso para la humanidad”, expuso.

Dijo que desea "que nuestra historia nacional, tanto regional como global, sea un relato compartido en la que seamos capaces de encauzar pacíficamente los desacuerdos y aspirar a un futuro justo, solidario, libre y democrático”.

“He dedicado prácticamente toda mi vida en contribuir en ello. Y por eso entonces quiero aprovechar este momento para agradecer este momento para agradecer. Agradecer a los chilenos y chilenas que se sumaron al proyecto permanente, pensando en Chile para hacerlo grande", concluyó. (Télam)