Ex primer ministro de Portugal José Sócrates apelará la decisión de juzgarlo por corrupción

El ex primer ministro portugués, José Sócrates, dijo hoy que apelará la decisión de la justicia de juzgarlo por 22 cargos de corrupción, además de por delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal en un caso de sobornos a cambio de la concesión de obras públicas.

"Es una gran decepción […] no estoy en absoluto de acuerdo", dijo a la agencia de noticias AFP el socialista Sócrates, que gobernó Portugal de 2005 a 2011, precisando que "apelará" el fallo, comunicado ayer por el Tribunal de Apelación de Lisboa.

Sócrates cuestiona sobre todo la decisión de retener el delito de corrupción, pese a que en 2021 obtuvo un sobreseimiento por esa acusación.

Ese cargo "lo echaron por tierra durante la fase de instrucción", pues "el juez lo consideró inverosímil", explicó el exdirigente.

El Tribunal dispuso que Sócrates sea procesado por 13 cargos de lavado de dinero, seis de fraude fiscal y tres de corrupción, en relación con la llamada operación Marqués.

La fecha del juicio todavía no se conoce, y tiene una veintena de acusados, incluido Sócrates, entre los que figuran exministros, exfuncionarios y exejecutivos de empresas.

"No sé si mi recurso tendrá un efecto suspensivo", indicó Sócrates, que también denunció al Estado portugués en 2017 por la "lentitud" de este caso y las "reiteradas violaciones del secreto de la instrucción".

"De esa denuncia, no he tenido noticias", señaló, recalcando que está librando "un combate contra el sistema judicial".

Sócrates, de 66 años, será juzgado por un total de 22 delitos.

Fue detenido en noviembre de 2014 por unos hechos que habría cometido durante su etapa como jefe de gobierno. Estuvo más de nueve meses en prisión provisional y, luego, seis semanas en arresto domiciliario. En 2015 quedó en libertad.

La justicia lo acusa de haber obtenido unos 37 millones de dólares a cambio de favores a grupos económicos, sobre todo mientras estaba al frente del gobierno y en años posteriores. (Télam)