Exabogado de Trump debe pagar 148 millones a dos funcionarias por acusarlas de amañar las elecciones

El abogado Rudy Giuliani, que fuera representante legal del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, fue condenado hoy a pagar 148 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a dos trabajadoras a las que acusó de adulterar los resultados electorales en el estado de Georgia en 2020 cuando el entonces mandatario republicano fue vencido en las generales por el demócrata Joe Biden.

Las dos demandantes, Ruby Freeman y Shaye Moss, ambas madre e hija, presentaron una demanda contra Giuliani después de que el exalcalde de Nueva York las acusara de amañar los resultados electorales para favorecer al ahora presidente Biden.

Un jurado popular formado por ocho personas determinó que el exabogado del magnate de ultraderecha tendrá que pagar a cada una de las trabajadoras 20 millones por "estrés emocional" y 75 millones por "daños punitivos".

Asimismo, Giuliani deberá pagar a Freeman 16,1 millones por difamación y a Moss casi 16,9 millones por lo mismo.

El abogado de Giuliani, Joseph Sibley, defendió el legado de su cliente al frente de la Fiscalía federal de Nueva York y su cargo como alcalde de la ciudad, llegando a asegurar que el veredicto podría ser "equivalente" a su "pena de muerte" social.

Giuliani aseguró que ambas fueron captadas en un vídeo de vigilancia pasando unidades USB para ayudar a Biden a hacer trampas, si bien las demandantes testificaron bajo juramento que en realidad se trataba de un caramelo de menta.

"Las tomé como si realmente me fueran a despedazar, meterme en bolsas de basura y sacarlas a mi calle", resaltó Freeman durante el juicio, refiriéndose a un mensaje en el que le advertían que iban a "sacarla a la calle en bolsas", reportó la cadena local CNN, según la agencia de noticias Europa Press.

Giuliani decidió ayer no testificar en un juicio que duró cuatro días y en el que ambas afectadas expusieron ante un tribunal de Washington D.C. cómo les impactaron en su vida las amenazas de muerte tras las acusaciones que realizó el exletrado.

La Fiscalía de Georgia ya exculpó con anterioridad a ambas empleadas electorales de cualquier delito.

Giuliani tuvo que pagar una multa de más de 230.000 dólares a Freeman y Moss tras negarse a entregar en repetidas ocasiones la información solicitada en el marco del juicio.

Giuliani y Trump figuran entre las 19 personas imputadas por su supuesta implicación en una red criminal que tenía por objetivo revertir los resultados de las elecciones de 2020. Ambos se enfrentan a un total de 13 cargos estatales.

También ayer, un tribunal federal de apelaciones determinó que Trump no gozará de inmunidad presidencial en el marco de una segunda demanda por difamación presentada por la escritora Elizabeth Jean Carroll, a quien ya tuvo que indemnizar por agresión y abuso sexual.

Esto se produjo después de que el juez del distrito de Manhattan, Lewis Kaplan, rechazara en agosto desestimar el caso por la demanda que presentó Carroll y argumentara que el magnate de ultraderecha no contaba con inmunidad presidencial cuando insultó a la periodista.

Carroll acusó a Trump de atraparla en el vestidor de una tienda de ropa de lujo de la ciudad de Nueva York en 1996, besarla a la fuerza y agredirla sexualmente mientras intentaba luchar contra él.

Trump niega que haya sucedido, incluso que se encontrara en la tienda.

El líder republicano tildó a la escritora, entre otras cosas, de "chiflada" que inventó "una historia fraudulenta y falsa" para vender un libro de memorias y destruirlo políticamente.

Sin embargo, el jurado federal de Manhattan lo declaró culpable a Trump en mayo por este hecho. (Télam)