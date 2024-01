Expectativa ante fallo de la CIJ sobre el genocidio en Gaza, donde recrudecen los combates

La ciudad de Khan Yunis, en el sur de Gaza, era escenario hoy de intensos combates, mientras se aguardaba con expectativas el fallo que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitirá sobre las denuncias contra Israel por haber cometido un genocidio en ese territorio palestino.

La máxima instancia judicial de Naciones Unidas, con sede en La Haya, tiene potestad para ordenar a Israel el cese de su ofensiva militar contra Gaza, aunque no tiene medios para garantizar su aplicación.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Hamas, que gobierna en Gaza, anunció hoy un nuevo balance de 26.083 muertos, en su mayoría mujeres, adolescentes y niños, en el anclave palestino desde el comienzo de la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino, el 7 de octubre.

Este último balance incluye 183 muertes en las últimas 24 horas, precisó el ministerio, que también actualizó a 64.487 la cantidad total de heridos hasta la fecha. "Muchas personas están todavía bajo los escombros y los rescatistas no pueden llegar a ellas", añadió.

A la espera del fallo de la CIJ, la comunidad internacional expresó su preocupación por la población del sur de la Franja de Gaza, especialmente de Khan Yunis, donde disparos de tanque mataron a 13 personas en un refugio de una agencia de la ONU.

Esta acción provocó condenas de Estados Unidos, Francia o Alemania, que se dijo "extremadamente preocupada" por la "situación desesperada" de civiles en la castigada Khan Yunis.

"Intentamos salir, pero cuando miré hacia afuera, vi los tanques de asalto disparar. ¿Cómo podíamos salir?", dijo en el hospital a la agencia de noticias AFP Ahmad Katra, herido en el incidente.

"Nos decían que era un lugar seguro, pero a fin de cuentas, nos han atacado en un establecimiento de la ONU", lamentó.

Según un periodista de AFP, los bombardeos son incesantes desde ayer en esta gran ciudad del sur de Gaza, donde el Ejército israelí sospecha que se esconde la dirección local de Hamas.

Israel asegura haber "rodeado" Khan Yunis, ciudad natal de Yahya Sinwar, el líder de Hamas en Gaza a quien Israel considera el cerebro del ataque del 7 de octubre contra su suelo que desencadenó la guerra.

Aquella inédita incursión militar dejó unos 1.2000 muertos en Israel, en su mayoría civiles, y alrededor de 240 personas fueron secuestradas -entre ellas una veintena de argentinos-, de las que un centenar fueron liberadas durante una tregua a finales de noviembre.

Israel prometió "aniquilar" a Hamas, en el poder en Gaza desde 2007, y lanzó una vasta operación militar que originó una denuncia en su contra por presunto genocidio hecha por Sudáfrica ante la CIJ, cuyo fallo se aguarda para las primeras horas de la tarde en La Haya (media mañana en la Argentina).

Hamas, catalogado como "terrorista" por Israel, la Unión Europea y Estados Unidos, se comprometió a respetar una tregua en Gaza en caso de que así lo ordene este tribunal y de que el Ejército israelí también la cumpla.

El Gobierno israelí arremetió contra el proceso judicial en la CIJ, pero se encuentra en negociaciones para un acuerdo de tregua en Gaza que contemple también la liberación de los rehenes tomados por Hamas.

El jefe de la CIA viajará a Europa para reunirse con sus homólogos de Israel y Egipto y con el primer ministro de Qatar para intentar avanzar en esta negociación, dijeron ayer los medios estadounidenses The Washington Post y Axios.

Qatar, intermediario clave en este conflicto, advirtió del riesgo de "socavar el proceso de mediación" después de unas declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusando al emirato de financiar a Hamas.

Interrogado por esta cuestión, el portavoz de la diplomacia estadounidense, Vedant Patel, no comentó las palabras de Netanyahu, pero calificó a Qatar como un socio "irreemplazable".

(Télam)