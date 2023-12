Expremier británico Johnson admite errores y pide disculpas por su gestión del coronvirus

El exprimer ministro británico Boris Johnson pidió hoy disculpas por el dolor y el sufrimiento causados durante la crisis de coronavirus, al declarar en el marco de una investigación pública sobre la respuesta del Reino Unido a la pandemia.

La pesquisa tiene por objetivo examinar la gestión de la pandemia del Gobierno del conservador Johnson y aprender lecciones que sirvan para futuras crisis de salud, pero no busca asignar responsabilidades.

"Entiendo los sentimientos de estas víctimas y sus familias y lamento profundamente el dolor, la pérdida y el sufrimiento de esas víctimas y sus familias", declaró Johnson, reconociendo los errores cometidos durante su mandato (2019-2022).

El coronavirus mató a más de 232.000 personas en el Reino Unido.

Se achaca a Johnson haber tardado demasiado en imponer un confinamiento, no haber previsto el alcance de la pandemia, no haber entendido los datos científicos que le llegaban y haberse mostrado indiferente con las víctimas, sobre todo con los ancianos.

A pesar de admitir fallos y asumir responsabilidad personal en la audiencia, celebrada en una oficina pública, el expremier defendió las acciones de su Gobierno, insistiendo en que "hicimos lo mejor que pudimos" con la información disponible en ese momento.

Johnson lamentó también no haber tenido un mejor equilibrio de género en su equipo, admitiendo que "demasiadas reuniones estuvieron dominadas por los hombres".

El testimonio de Johnson es el más esperado en la serie de audiencias de la investigación pública, y sigue a los de otros exfuncionarios como el exministro de Salud Matt Hancock y el exviceprimer ministro Dominic Raab.

Johnson, de 59 años, será sometido a un minucioso interrogatorio durante dos días sobre las decisiones clave que adoptó y que resultaron en tres confinamientos nacionales.

También el alcalde de Londres, Sadiq Khan, que testificó el mes pasado, criticó duramente la respuesta del Gobierno, señalando que si hubiera habido una mayor inclusión de él y otros alcaldes en la toma de decisiones, "se podrían haber salvado vidas".

Khan reveló que, en una reunión en Downing Street, la residencia del primer ministro en Londres, se hizo evidente que Johnson desconocía las medidas de confinamiento global implementadas en otras partes del mundo.

Según un análisis de la BBC sobre las tasas de mortalidad durante la pandemia, el Reino Unido tuvo uno de los peores aumentos entre las principales economías europeas.

Aunque las tasas de mortalidad del Reino Unido superaron a las de Francia, España y Alemania, fueron menores que las de Italia y significativamente menores que las de Estados Unidos.

Durante la audiencia de esta mañana, un manifestante levantó un cartel que decía: "Los muertos no pueden escuchar tus disculpas". (Télam)