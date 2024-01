Expresidente Bouterse no se presentó en la cárcel para cumplir la pena que le impuso la justicia

El expresidente de Surinam Desi Bouterse descartó presentarse hoy para empezar a cumplir la pena de 20 años de cárcel que le impuso la justicia por la masacre de opositores en 1982.

"No", respondió Ingrid Bouterse, esposa del exmandatario, consultada sobre si el ex hombre fuerte del Ejército se entregaría a las autoridades.

"Este es un proceso político por lo que le estamos dando una respuesta política", añadió la mujer.

Un alto tribunal había ratificado en diciembre la sentencia en un proceso que se extendió por 16 años.

También Ramón Abrahams, amigo del expresidente y vicepresidente del Partido Nacional Democrático (NDP) que fundó, dijo que Bouterse “ha dicho que no se reportará en prisión” y subrayó que el partido “lo apoya totalmente".

El Ministerio Público informó en un comunicado, en tanto, que "ha iniciado una investigación respecto a los condenados (…) que no se han presentado en el centro penitenciario según la orden de ejecución de penas dictada".

Frente a la casa del expresidente, en Paramaribo, se juntaron unos 200 seguidores de Bouterse para expresarle su respaldo. "¡Hoy, mañana, seguiremos en batalla!", gritaban, según la agencia AFP.

Ingrid Bouterse aseguró que a su esposo se le "concedió amnistía" en 2012 por la ejecución en diciembre de 1982 de abogados, periodistas, empresarios y militares presos.

Fue una decisión del Parlamento tomada cuando aún era el presidente del país, pero que no impidió a la justicia seguir su curso.

Desi Bouterse llegó al poder con 34 años siendo un sargento mayor del Ejército. Se retiró en 1987 bajo la presión internacional, pero volvió en 1990 tras un segundo golpe, esta vez sin derramamiento de sangre.

Dejó el cargo un año más tarde, y luego fue elegido presidente en 2010 y gobernó hasta 2020.

El juicio contra Bouterse comenzó en 2007 y se extendió por 12 años hasta su condena en rebeldía en 2019, porque nunca compareció. El exmandatario logró que la justicia reconsiderara el caso en enero de 2020, pero un año después ratificó la sentencia.

El ministerio de Justicia informó que construía una celda de detención aislada para Bouterse en el complejo del Hospital Militar de Surinam, a unos 10 minutos del centro de la capital.

Otros tres condenados en este caso sí se entregaron en el Centro Penitenciario Santo Boma, en las afueras de la capital. (Télam)