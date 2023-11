Expresidente Frei votará a favor de la propuesta constitucional chilena pese a que no lo representa

El expresidente de Chile Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000) anunció hoy que votará “a favor” de la propuesta constitucional elaborada por una mayoría de representantes de partidos de derecha y aunque dijo que el texto no lo representa en su totalidad, llamó a “terminar” con la discusión y evitar un “tercer intento” para cambiar la carta magna.

“Por el bien del país y para avanzar decididamente en una agenda que resuelva las necesidades de nuestros compatriotas, Chile debe terminar con la incertidumbre”, dijo el exmandatario a través de un comunicado.

Frei afirmó que el proceso para buscar una nueva Constitución “ha durado demasiado tiempo” y llamó a terminarlo ahora, ya que “no faltarán quienes buscarán persistir en un tercer intento”.

“Quiero dejar muy en claro que la actual propuesta no me representa en su totalidad”, dijo Frei, y agregó que “hay disposiciones que son un retroceso respecto a nuestra legislación vigente, por lo que espero pronto existan las condiciones para que esas normas sean corregidas”.

Frei apuntó a mantener la ley de aborto en tres causales, que corre peligro con la nueva propuesta de carta magna y que desde el Gobierno es la enmienda que más han criticado, ya que uno de los objetivos de la derecha chilena es derogarla.

El exmandatario lamentó que “al igual que en la vez anterior, el texto no sea fruto de un alto grado de consenso, sino de la imposición de una mayoría circunstancial”, pero que “hay que tomar una decisión”.

“Votaré a favor y que se entienda bien, ese no es un voto por la extrema derecha ni por sus ideas. Es un voto que se funda en el conocimiento de que debemos cerrar esta etapa”, remarcó Frei.

“Ha llegado el momento de preocuparnos de los problemas reales de nuestros compatriotas”, cerró en el escrito el expresidente.

Hace unos días, el presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió a manos del Consejo Constitucional la propuesta de nueva Constitución, escrita principalmente por constituyentes de derecha, que será votado en un plebiscito obligatorio el 17 de diciembre.

Hasta el momento, entre los partidos políticos chilenos que van por el “a favor” del nuevo texto están el pinochetista Partido Republicano y la coalición de derecha Chile Vamos, sumándose también los partidos de centro Amarillos por Chile y Demócratas.

En la vereda del frente, en la postura “en contra”, están el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, Frente Amplio y el Partido Comunista.

Respecto a expresidentes de Chile, Sebastián Piñera manifestó su inclinación por el “a favor”, mientras que Ricardo Lagos se pronunció por el “en contra”, Michelle Bachelet también se sumó al rechazo de nueva Constitución hace algunos días y ahora Frei anunció que está “a favor”.

Este nuevo proceso constituyente se originó luego del fracaso del intento anterior, que surgió de las protestas ciudadanas tras el estallido de 2018.

La Constitución vigente data de la dictadura de Pinochet (1973-1990) y ha sido cuestionada durante años, particularmente por la izquierda, por considerar que perpetúa modelos arcaicos y la injusticia social.

Fue sometida a algunas reformas, la última de ellas en 2005, durante la administración de Ricardo Lagos (2000-2006). (Télam)