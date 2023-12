Exvicepresidente de Ecuador investigado por corrupción pidió asilo a México

El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (2012-2018), acusado por la Fiscalía por un caso de peculado y que viene de cumplir penas de prisión efectiva por otras causas de corrupción, pidió asilo a México, informó hoy su abogado.

"Está confirmado, eso le puedo decir", se limitó a informar su abogado Eduardo Franco en diálogo telefónico con la agencia de noticias AFP.

La antigua dupla del entonces mandatario socialista Rafael Correa (2007-2017) se refugió el domingo pasado en la embajada mexicana de Quito, donde permanece como huésped.

La Fiscalía investiga al exvicepresidente por el "caso de reconstrucción de Manabí", una provincia costera, en el centro del Pacífico ecuatoriano, devastada por el terremoto de magnitud 7,8 hace siete años.

Glas "tiene que ir a la Fiscalía a rendir su versión, pero no va a ser detenido. Recordemos que en 2016 hubo un terremoto y existieron abusos y él va a ser procesado por peculado", declaró ayer la fiscal Diana Salazar en entrevista con CNN en español.

En otro proceso distinto, Glas fue condenado en diciembre de 2017 a seis años de cárcel por la trama de corrupción de la firma brasileña Odebrecht. En 2022 obtuvo su libertad condicional.

"No existe una orden de detención, simplemente existe una figura para invitarlo a que rinda una versión a la Fiscalía", insistió Salazar.

Franco asegura que la solicitud de asilo de Glas es una medida para proteger "su vida, su integridad física".

"Su vida corre peligro, su detención es llevarlo a la muerte" pues "el Estado no controla las cárceles", aseguró el abogado, en referencia a los hechos de violencia promovidos en varios penales ecuatorianos por narcotraficantes que siguen manejando sus negocios desde prisión.

Desde febrero de 2021 ocurrieron al menos unas 10 matanzas por choques entre bandas rivales, que dejaron más de 460 reclusos muertos.

La ministra de Gobierno (interior), Mónica Palencia, dijo que cuando se enteraron de la presencia de Glas en la embajada mexicana "se puso un automóvil de la Policía y policías" alrededor de la sede diplomática, ubicada en el norte de Quito.

En los últimos años, México otorgó asilo o refugio a otros exfuncionarios del Gobierno de Correa, como el excanciller Ricardo Patiño y los diputados Soledad Buendía, Carlos Viteri y Gabriela Rivadeneira.

El popular exmandatario Correa también está condenado a ocho años de cárcel por corrupción y vive en el exilio en Bélgica.

