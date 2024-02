Familia de exasesor de Bukele fallecido en custodia denuncia signos de tortura en su cuerpo

La familia del exasesor de seguridad nacional del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que murió bajo custodia del Estado, exigió explicaciones sobre su muerte al denunciar que su cuerpo tiene señales de "tortura".

"Estamos con un mar de dudas, un océano de dudas sobre cómo sucedió el deceso de esta persona", señaló ayer medios locales Lucrecia Landaverde, abogada de la familia del fallecido, Alejandro Muyshondt.

El exasesor de Bukele, que estaba encarcelado, falleció el pasado miércoles en un hospital público mientras estaba bajo custodia del Estado.

"El cuerpo tiene múltiples hematomas, múltiples evidencias de que fue de alguna manera torturado", afirmó la abogada, citada por la agencia de noticias AFP.

Landaverde acudió ayer junto a la madre del fallecido, Patricia Álvarez, a una oficina de la fiscalía en la zona sur de San Salvador, para obtener algún documento que certificara la muerte de Muyshondt, pero no lo lograron.

Álvarez dijo a periodistas, sin mencionar nombres, que a su hijo "lo silenciaron" y fue víctima de "vejámenes" al estilo de "Klaus Barbie", un agente alemán durante el régimen nazi involucrado en crímenes de lesa humanidad durante la Segunda Guerra Mundial.

Tras el arresto de Muyshondt, el 9 de agosto de 2023, Bukele lo acusó de ser "doble agente" luego de que este hiciera señalamientos contra un diputado oficialista, acusado de "falsedad ideológica" en un documento.

"En las investigaciones, el Organismo de Inteligencia del Estado descubrió que el señor Muyshondt actuaba como un doble agente desde el año 2019" y "habría trabajado para el expresidente Mauricio Funes (2009-2014)", sostuvo Bukele.

El mandatario señaló que tanto Funes como Muyshondt "filtraban documentos clasificados" a periodistas, a un "gobierno extranjero" que no identificó, y a ciudadanos de otros países.

Funes huyó a Nicaragua en 2016, donde inicialmente recibió asilo y luego el presidente nicaragüense Daniel Ortega le concedió la nacionalidad, con lo cual no puede ser extraditado.

Desde marzo de 2021, El Salvador vive en un estado de excepción renovado mes a mes que le ha permitido al Gobierno encarcelar a más de 76.000 personas por supuesta relación con las pandillas, una medida criticada desde organizaciones humanitarias debido a la supresión de las garantías constitucionales a los ciudadanos.

Ayer, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva prórroga al régimen de excepción, que y se va a extender por lo menos 30 días más.

La medida, que se ha extendido con 67 votos a favor y nueve en contra, suspende algunos derechos constitucionales es defendida por el Gobierno como una herramienta necesaria para combatir la violencia de las pandillas.

El Gobierno argumenta que el régimen de excepción ha sido efectivo para reducir la violencia homicida en el país, ya que según las autoridades, el número de homicidios ha disminuido significativamente desde que se implementó la medida.

Sin embargo, el Estado salvadoreño, según han dado a conocer investigaciones periodísticas, ha liberado y sacado del país a cabecillas de estructuras delincuenciales y se ha documentado que el gabinete de Seguridad ha recapturado a personas que según el Gobierno ya cumplían pena de prisión por supuestos vínculos con estructuras delincuenciales.

El propio Gobierno salvadoreño reconoce que existen capturas de inocentes bajo un "margen de error" y el vicepresidente Félix Ulloa ha declarado, que de los más de 76.000 capturados a la fecha, entre 7.000 y 6.000 en realidad no tenían relación con grupos criminales, por lo que fueron liberados después de pasar meses en prisión.

El régimen de excepción fue instalado como la única propuesta de campaña de la candidatura presidencial de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, que el domingo pasado renovó su mandato con más del 80% de los votos en unas elecciones tachadas de inconstitucionales por sus opositores, debido a que la Constitución prohíbe expresamente la reelección.

Bukele consiguió ser habilitado por la Corte Constitucional con magistrados nombrados por él, que reinterpretaron el texto para que pudiera presentarse. (Télam)