Familiares de rehenes celebran acuerdo con Hamas en Israel y la extrema derecha lo rechaza

La principal asociación israelí de familias de rehenes en la Franja de Gaza dijo hoy estar "muy feliz" por el acuerdo para liberar a 50 de ellos alcanzado entre el movimiento islamista palestino Hamas e Israel a cambio de una tregua en la ofensiva israelí.

"De momento no sabemos exactamente quién será liberado ni cuándo", indicó la asociación en un comunicado, luego de que Qatar, que ofició de mediador, anunciara el acuerdo entre Hamas e Israel.

Según los términos anunciados, Hamas liberará a 50 de los 240 rehenes secuestrados -entre los que hay una veintena de argentinos- durante sus ataques en Israel del 7 de octubre, que dejaron 1.200 muertos, en su mayoría civiles.

A cambio, Israel hará una tregua de cuatro días en la ofensiva que lanzó en Gaza contra Hamas desde los ataques, que ya dejó unos 14.000 palestinos muertos, incluyendo unos 5.800 niños, y 1,7 millones de desplazados.

Además, Israel liberará a unos 150 presos palestinos y permitirá un incremento del ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, que está bajo bloqueo total desde el 9 de octubre, sin luz ni combustible para sus 2,3 millones de habitantes.

El acuerdo fue aprobado anoche por el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que estaba bajo presión de las familias de los rehenes para aceptar una tregua y del ala de extrema derecha de su gabinete para rechazarla.

El ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, reiteró hoy su conocida posición de que el acuerdo anunciado favorece a Hamas y sienta un "precedente peligroso", informó la agencia de noticias Europa Press.

Ben Gvir, líder del partido Poder Judío, dijo que el acuerdo supone "repetir errores pasados", en alusión al intercambio del soldado y prisionero israelí Gilad Shalit, en 2011, por la liberación de más de 1.000 presos palestinos.

Esto "juega a favor" del líder de Hamas en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, según dijo el ministro a través de la red social X, antes conocida como Twitter.

"Tenemos el deber moral de traer de vuelta a todo el mundo y no tenemos permiso ni derecho a estar de acuerdo con la idea de separar (a los rehenes) y traer de vuelta solo a algunos de ellos", dijo.

El acuerdo "no garantiza la liberación de todos los niños y mujeres retenidos en Gaza", dijo. (Télam)