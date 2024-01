Familiares de rehenes conmemorarán en Israel los 100 días de los secuestros por parte de Hamas

Familiares de rehenes realizarán mañana en Israel una jornada de 24 horas de eventos al cumplirse 100 días del secuestro de unas 240 personas por parte del movimiento islamista palestino Hamas en su ataque del 7 de octubre.

La jornada comenzará con un mensaje en video del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, donde se inaugurará un túnel que imita a los construidos por Hamas en la Franja de Gaza, informó el diario The Times of Israel.

Se les permitirá a los visitantes ingresar a la réplica para que puedan conocer las condiciones en las que se encontrarían la mayor parte de los rehenes en el enclave palestino.

Dentro del túnel, los organizadores escribieron los nombres de algunos de los secuestrados y grabaron el número de días que llevan bajo cautiverio, según recogió la agencia de noticias Europa Press.

"Creo que nos hace falta presión pública, no hay otra forma de verlo", expresó Dorit Gvili, vocera del Foro de las Familias de Rehenes y Desaparecidos, en declaraciones al Canal 12 de la televisión local.

Unas 1.200 personas murieron y 240 personas fueron tomadas como rehenes, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina, en el asalto del 7 de octubre.

Un centenar de ellos fueron liberadas posteriormente por Hamas, en el intercambio por prisioneros palestinos en Israel, durante un alto el fuego de una semana a finales de noviembre.

Israel respondió con una ofensiva militar que dejó 23.800 palestinos muertos, 60.317 heridos y miles de personas atrapadas entre los escombros, según el balance dado a conocer hoy por el Ministerio de Salud gazatí. (Télam)