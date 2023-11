Finlandia anuncia que solo deja un puesto fronterizo abierto con Rusia

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, anunció hoy que su país cerrará durante un mes tres de los cuatro puestos fronterizos con Rusia todavía abiertos, tras un aumento en el número de migrantes que, según Finlandia, Moscú está empujando intencionadamente hacia la frontera.

"El gobierno decidió hoy cerrar más puestos fronterizos. Solo permanecerá abierto el puesto de Raja-Jooseppi", indicó Orpo durante una rueda de prensa.

Finlandia cerró la mitad de sus ocho pasos fronterizos con Rusia la semana pasada para frenar la llegada de migrantes indocumentados.

La medida estará vigente por un mes, informó la agencia de noticias AFP.

"Desgraciadamente, estas medidas no pudieron detener este fenómeno", declaró el primer ministro.

Desde principios de agosto, unos 700 solicitantes de asilo entraron en Finlandia sin visado por su frontera oriental, según los guardias fronterizos.

El gobierno afirmó en un comunicado que "está claro que las autoridades extranjeras y otros actores desempeñaron un papel para facilitar la entrada de personas que cruzan la frontera hacia Finlandia", culpando también a la "delincuencia internacional".

"Se trata de una acción sistemática y organizada de las autoridades rusas", declaró Orpo el lunes.

"Utilizar la migración como instrumento es una forma de intentar influir en la situación interna y la seguridad fronteriza en Finlandia y la Unión Europea. No aceptamos este tipo de acciones", subrayó el primer ministro.

La portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, rechazó las acusaciones de que Rusia empuja deliberadamente a los migrantes hacia la frontera finlandesa.

"Las autoridades finlandesas empiezan a poner excusas torpes, avivando los sentimientos rusófobos", declaró en un comunicado.

Las relaciones entre los dos vecinos se deterioraron considerablemente desde febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, lo que llevó a Finlandia, preocupada por su propia seguridad, a ingresar en la OTAN en abril de 2023, informó la agencia de noticias Sputnik.

Semanas atrás, el portavoz de Moscú, Dimitri Peskov, se manifestó con respecto a la situación de los cierres fronterizos, calificando como un "gran error" la decisión de las autoridades finlandesas de cerrar cuatro pasos fronterizos de los ocho que tiene en total durante al menos tres meses, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

"Solo podemos expresar nuestro profundo pesar porque las autoridades finlandesas hayan tomado el camino de destruir las relaciones bilaterales", dijo Peskov.

Reafirmando este sentido, Peskov, agrega que Rusia siempre mantuvo relaciones "mutuamente beneficiosas y respetuosas" con Finlandia, por lo que considera que Helsinki no tiene argumentos para haber tomado esta contundente decisión.

"Nunca en la historia moderna Rusia amenazó a Finlandia, no teníamos motivos para ninguna confrontación. Ahora han elegido este camino que, en nuestro punto de vista, es un gran error", afirmó Peskov.

Durante los últimos meses, coincidiendo con la entrada del país nórdico en la OTAN, las autoridades finlandesas han registrado un importante aumento del número de llegadas de personas en situación irregular. (Télam)