Fiscal de Perú denuncia que acusación por corrupción en su contra es "venganza política"

La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, denunció hoy ante una comisión del Congreso que las acusaciones en su contra sobre una presunta participación en una trama de corrupción en el seno del Ministerio Público son una "venganza política" del Gobierno, que le pidió su renuncia al cargo la semana pasada.

"Quiero ser enfática en aclarar que no existe una organización criminal, ni lidero una organización criminal. Por el contrario, he luchado contra el uso político de la función fiscal", señaló Benavides ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, según reprodujo la agencia Europa Press.

"No solo hay una venganza política, sino un fin político inmediato de sacarme del sistema de justicia", reprochó, además de remarcar de "calumniosa" su imputación, según recogió la emisora andina RPP.

Además, Benavides acusó que hay un "complot" para que no se investigue las muertes de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

Benavides había presentado el lunes de la semana pasada una denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas que siguieron a la asunción de la mandataria, en diciembre del año pasado

La denuncia contra Boluarte se activó luego de que Benavides fuera acusada por una fiscal de encabezar una presunta red criminal enquistada en la cúpula de la fiscalía, desde donde supuestamente ejerció un tráfico de influencias con el Congreso e intercambió favores políticos.

Esto llevó a que desde el Ministerio Público se impulsara a la Junta Nacional de Justicia, que nombró a Benavides en 2022, a que evalúe medidas disciplinarias contra la fiscal, que pueden acarrear en una suspensión o incluso separación del cargo.

La jefa de la fiscalía dijo que no renunciará a su cargo, mientras que desde el Congreso algunas voces la defienden e indican que se trata de un complot para frenar algunas investigaciones.

Por eso, Benavides declaró hoy ante la comisión sobre las investigaciones que comprometen a dos de sus asesores, presuntamente involucrados en una organización criminal que habría influido en decisiones tomadas por el Congreso, en lo que se denominó la operación "Valkiria V", que llevó a cabo allanamientos contra dichos asesores.

Boluarte, por su parte, la posibilidad de que la denuncia en su contra fuese una cortina de humo para tapar el escándalo en la cúpula de la fiscalía.

"Causa extrañeza que dicha denuncia haya sido presentada luego que la ciudadanía en todo el país tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones del equipo de la fiscal de la nación por presuntos actos de corrupción", dijo entonces. (Télam)