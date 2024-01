Fiscal guatemalteca evita que le pidan la renuncia de manera formal y tensa relación con Arévalo

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, se presentó hoy a la reunión de gabinete a la que había sido convocada por el presidente Bernardo Arévalo, pero se retiró a los 15 minutos alegando impedimentos legales sin que las autoridades presentes abordaran el pedido del mandatario para que renuncie, tensando nuevamente la relación con el Ejecutivo.

Porras, quien impulsó una arremetida judicial que puso en jaque la investidura de Arévalo, acudió a la segunda citación del mandatario, quien le pidió públicamente su dimisión, algo que ella rechaza. Su mandato vence en 2026.

"Lamentablemente me vi en la necesidad de retirarme ya que la reunión se pretendía llevar a cabo en el marco del Consejo de Ministros, que por mandato constitucional y legal me prohíbe participar", afirmó Porras en un video difundido en redes sociales tras abandonar la Casa Presidencial.

Aseguró que acudió a la citación de Arévalo "en cumplimiento de la ley orgánica del Ministerio Público" (Fiscalía), pero se retiró porque esa reunión interfería con la "autonomía" de la institución que dirige, consignó la agencia AFP.

Arévalo, cuya llegada al poder hace dos semanas levantó temores entre la élite tradicional del país, citó a Porras a la sesión del gabinete luego de que ella se negara a reunirse con él el miércoles pasado.

Ese mismo día, la fiscal de 70 años, considerada "corrupta" por Estados Unidos, dijo que no dejaría su cargo y que Arévalo no tenía facultades para removerla.

Tras la reunión del gabinete de este lunes, el presidente dijo en rueda de prensa que Porras debe decidir si da o no un paso al costado.

"La solicitud de renuncia es pública y notoria. Es de dominio público, ella la conoce y creo que está colocada sobre la mesa de manera que es ella la que con sus actos define si la está aceptando o no", declaró el mandatario.

Agregó que la "visita frustrada" de Porras tenía por fin abordar actividades conjuntas y señaló que evaluará "las acciones legales que proceden" ante la "negativa" de Porras de participar en la sesión del gabinete.

La comunidad internacional acusa a Porras de "socavar" la democracia en Guatemala al haber puesto en riesgo la transición presidencial con cuestionadas investigaciones, entre ellas una que consideraba "nulas" las elecciones de 2023 ganadas por Arévalo.

Según el sitio Soy502, Arévalo lamentó la “visita frustrada” de la fiscal y dejó en claro que el encuentro “no era para exigir información".

El mandatario indicó que el Artículo 4 de la Ley Orgánica del MP obliga a la fiscal Porras a acudir a las reuniones citadas por el Gobierno.

"La ley obliga a asistir y participar en estas reuniones con voz, pero sin voto. La señora fiscal general, utilizando argumentos que no aplican, y estamos utilizando con mucho cuidado el concepto `no aplican`, comunicó su decisión de retirarse de la junta de ministros, rehusándose a cumplir con su resolución legal", comentó el mandatario.

E insistió el mandatario en que el Ejecutivo “estará examinando en las próximas horas las acciones legales que proceden".

(Télam)